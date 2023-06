Gesink (37) sluit volgend jaar wielerloopbaan af bij Jumbo-Visma

De keuze van Gesink stemt sportief directeur Merijn Zeeman gelukkig: "Robert is een icoon van ons team en daar zijn wij zuinig op. Al vele jaren is hij een steunpilaar. Zijn contract verlengen, was voor ons een logische beslissing en gelukkig deelde hij die mening."

"Ik kijk ernaar uit om nog een jaar langer door te gaan met deze groep", lichtte Gesink toe. "De motivatie is nog groot en ik heb het heel erg naar mijn zin hier. In december had ik met de ploeg afgesproken dat we na de Giro verder zouden praten over een eventueel wielerpensioen. Het teammanagement liet de beslissing daarbij volledig aan mij, wat ik apprecieer."

Gesink sloot zich in 2006 aan bij het Continental Team van de Rabobankploeg, de voorganger van Jumbo-Visma, en promoveerde een jaar later naar het ProTeam van de equipe. In het begin van zijn loopbaan gold Gesink als de hoop op Nederlands succes in een grote ronde.

In zijn eerste Vuelta werd hij in 2008 meteen zevende in het eindklassement, een jaar laatste eindigde hij als zesde in de Ronde van Spanje en in 2012 was hij opnieuw de nummer zes. Verder noteerde Gesink in de Tour de France een vierde plek in 2010 en een zesde positie in 2015. In 2016 won hij een rit in de Vuelta.

Sinds een jaar of vijf heeft Gesink een andere rol in het team, die van meesterknecht, cultuurbewaker en mentor van de jonge renners van de ploeg.