Trainer Grim keert terug op Nederlandse velden bij gedegradeerd Emmen

Eén keer degradeerde Grim als coach: in 2018 werd Grim, destijds als assistent van trainer Dick Advocaat bij Sparta, uitgerekend door FC Emmen verslagen in de play-offs.

Na zijn loopbaan als doelman bij Ajax en SC Cambuur werkte Grim als jeugdtrainer en assistent bij Ajax en Sparta, voor hij bij Almere City op eigen benen stond. Daarna werd hij coach van Jong Oranje, assistent-coach bij het grote Oranje en na het ontslag van Danny Blind in 2017 zelfs even interim-bondscoach.

Die nare smaak wiste hij uit door een jaar later met RKC Waalwijk via een gedenkwaardige 5-4 zege in Deventer op Go Ahead Eagles promotie af te dwingen naar de eredivisie.

Zijn laatste werkgever was Willem II, waar hij in maart 2022 na slechts één overwinning in een reeks van 18 duels werd ontslagen.