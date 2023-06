Jongeren stellen samenwonen en kinderwens uit om woningkrapte

Veel jongeren stellen belangrijke stappen in hun leven uit door de krapte op de woningmarkt. Dan gaat het bijvoorbeeld om zelfstandig wonen, samenwonen, trouwen en het stichten van een gezin. Ook gescheiden stellen moeten vaak noodgedwongen onder een dak blijven wonen.

Oorzaak is de situatie op de woningmarkt in ons land, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Aegon onder jongeren en ouderen. Vrijwel de hele onderzoeksgroep vindt de huizen tegenwoordig onbetaalbaar en door hoge woonlasten is er minder budget voor noodzakelijke uitgaven.

Meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 25 jaar ervaart hierdoor op de woningmarkt boosheid, frustratie, verdriet en stress.

'Mensen worden minder kritisch'

Volgens Aegon zijn de maatschappelijke gevolgen van het vinden van een passende, betaalbare woning groot. "Vooral het langer thuiswonen van jongeren, het moeilijker doorstromen van ouderen naar meer passende woningen, uitstellen van samenwonen en het wachten met het stichten van een gezin wordt veel herkend", zegt Maarten de Rooij van Aegon.

Senioren zijn relatief positief over hun situatie. Ze maken zich wel zorgen over het tekort aan geschikte woningen in hun levensfase.

Jongeren zijn wel flexibel, leert het onderzoek. Er worden meer compromissen gesloten. De Rooij: "Mensen worden minder kritisch op de kwaliteit van de woning, ze gaan kleiner wonen dan gewenst of trekken in een woning die niet volledig aan de wensen voldoet. Vooral jongeren stellen hun woonwensen makkelijker bij."