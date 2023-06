'Verdachte van mesaanval Annecy naar psychiatrisch ziekenhuis'

De man die verdacht wordt van de mesaanval in het Franse Annecy is volgens persbureau AFP overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis. Hij weigert nog altijd een verklaring af te leggen.

Een week geleden werden in een park in Annecy volwassenen en kinderen aangevallen. De verdachte zou twee volwassenen en vier peuters, onder wie een Nederlands meisje, hebben verwond met een mes. Het motief voor de daad is nog onduidelijk. Wel sluiten de Franse autoriteiten na onderzoek uit dat het gaat om een terreurdaad.

De gearresteerde man is een Syrische vluchteling van begin 30, die de afgelopen tien jaar in Zweden woonde. Daar kreeg hij in april een permanente verblijfsvergunning. Hij is recent gescheiden van zijn Zweedse vrouw, zegt ze tegen het persbureau.

Ook asiel aangevraagd in Frankrijk

De verdachte zou het land hebben verlaten, omdat hij niet in aanmerking kwam voor de Zweedse nationaliteit. Vervolgens had hij in Zwitserland, Italië en Frankrijk asiel aangevraagd. Enkele dagen voor de aanval was de aanvraag in Frankrijk afgewezen aangezien de man al voor Zweden een verblijfsvergunning heeft.

Gedurende de aanval zou de verdachte "in de naam van Jezus Christus" hebben geroepen. Hij was niet onder invloed van drugs of alcohol, zo hebben de autoriteiten vastgesteld. Na zijn arrestatie was hij in een beveiligde cel in de gevangenis vastgehouden om te voorkomen dat hij dat zelfmoord kon plegen.

Geen van de gewonden verkeert nog in levensgevaar. Een Frans meisje en jongetje van 2 jaar oud moesten worden geopereerd. De Nederlandse dreumes van 22 maanden had drie steekwonden opgelopen, maar omdat er geen vitale organen waren geraakt, is ze niet in levensgevaar geweest.