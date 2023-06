Zoektocht naar vermiste jongen (6) bij recreatieplas Lith

Bij een recreatieplas in het Brabantse Lith wordt vandaag opnieuw gezocht naar een vermiste jongen van zes. Hulpdiensten hebben vannacht tot 04.00 uur in het gebied gezocht naar het kind.

De jongen was gisteren met zijn familie bij recreatieplas De Lithse Ham. Het jongetje is mogelijk richting het water gelopen en rond 18.30 uur verdwenen.

"Het is onduidelijk wat er gebeurd is met het jongetje. Hij kan het water in zijn gelopen maar kan ook ergens anders in het gebied zijn", laat een woordvoerder van de politie weten aan Omroep Brabant.

Hulpdiensten en het Veteranen Search Team hebben gisterenavond het hele gebied uitgekamd. Duikers doorzochten het water. Ook werd er een Burgernet-bericht verspreid met daarin het signalement van het jongetje. De politie deelde daarnaast een foto van de jongen.

Abdyrahman Ashirov droeg een grijze korte zwembroek met aan beide zijden twee verticaal rode strepen. De ouders hebben aan het Brabants Dagblad laten weten dat het kind niet kan zwemmen. De familie komt uit Turkmenistan.

Man vermist

Gisterenavond verdween ook een 54-jarige man in een recreatieplas in Eersel, in het zuidoosten van Brabant. Ook naar hem is tevergeefs gezocht. Volgens familie van de man wilde hij naar de overkant van de plas zwemmen maar is hij niet meer uit het water gekomen.