Tientallen woningen ontruimd om flatbrand Arnhem

Tientallen mensen moesten vannacht hun woning uit vanwege een grote brand in een appartementencomplex in Arnhem. De brand woedde op de vierde etage van het flatgebouw.

De brand werd rond 03.30 uur ontdekt. De brandweer had het vuur snel onder controle, meldt Omroep Gelderland. Geëvacueerde mensen werden opgevangen in een ruimte in hetzelfde flatgebouw.

Een persoon had mogelijk rook ingeademd en is nagekeken door hulpdiensten. Verder raakte niemand gewond.

Onbewoonbaar

De bewoners van het appartement waar de brand uitbrak, kunnen voorlopig niet naar huis, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Een deel van de andere geëvacueerde bewoners is weer thuis. Voor de mensen die vandaag niet terug naar huis kunnen, is opvang geregeld.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.