Senaatsvoorzitter betreurt kritiek en neemt 'volledige verantwoordelijkheid'

De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn (VVD), heeft gereageerd op de beschuldigingen van wangedrag aan zijn adres. "Ik betreur ten zeerste wat hier gebeurd is en neem de volledige verantwoordelijkheid hiervoor", schrijft hij in een verklaring. Hij zegt wel dat hij zich niet herkent in de woede-uitbarstingen waarvan hij wordt beticht.

Vandaag werd bekend dat Bruijn, Senaatsvoorzitter sinds 2019, door zijn ambtenaren is beschuldigd van autoritair en onaangenaam gedrag. Veelvuldig worden genoemd schreeuwen en woede-uitbarstingen. De aanleiding daarvoor was voor betrokkenen vaak niet duidelijk. Op vragen van de NOS bevestigde de griffier van de Eerste Kamer dat er klachten waren over de voorzitter.

'Te veel micromanagement'

Bruijn zegt in zijn verklaring zich te realiseren dat zijn stijl van leidinggeven "te veel micromanagement bevatte". Hij heeft naar eigen zeggen medewerkers "te veel aangesproken op werkomstandigheden in de vergaderzaal, de kwaliteit van memo's en het nakomen van werktijden".

"Ik ben hier terecht op aangesproken door de griffier", schrijft hij. Volgens Bruijn is dat "al enige tijd geleden" gebeurd.

Bruijn schrijft zich niet in de woede-uitbarstingen te herkennen, maar "de overige genoemde zaken" wel te kunnen plaatsen, doelend op het te veel aan micromanagement en het te vaak aanspreken van medewerkers op allerlei zaken. "Ik ben ervan geschrokken en ik heb het met het managementteam van de Kamer besproken. Wij hebben goede afspraken gemaakt om dit verder te voorkomen en te monitoren."

Volgens Bruijn zijn er sinds het overleg met het managementteam geen opmerkingen meer gekomen.

'Zonnekoning'

De beschuldigingen aan het adres van Bruijn kwamen van (oud)-personeelsleden met wie de NOS heeft gesproken. De medewerkers, die anoniem willen blijven, schetsen een beeld van personeel dat "op zijn tenen loopt" uit angst voor uitbranders van de voorzitter. Bruijn controleerde bijvoorbeeld de exacte tijd van binnenkomst en vertrek van ondersteunend personeel.

De medewerkers spraken over Bruijn als een "zonnekoning" met twee gezichten. Zo was hij tegen Kamerleden wel voorkomend. Senatoren die de NOS heeft benaderd, reageerden dan ook verbaasd op de kritiek aan het adres van Bruijn.

Gisteren is de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd en later deze maand kiezen de senatoren een nieuwe voorzitter. Bruijn heeft al laten weten dat hij door zou willen.