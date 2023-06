Thuiswerken in strijd tegen files blijft lastig voor veel werknemers

"Medewerkers willen dat het nut heeft om naar kantoor te komen. Afspraken over bijvoorbeeld andere starttijden, ideale werkdagen en thuiswerken helpen daarbij," zegt Hugo Houppermans, directeur van de Coalitie Anders Reizen. Kantar Public deed het onderzoek in opdracht van de stichting, die bestaat uit zeventig werkgevers die samen 550.000 werknemers vertegenwoordigen.

Het bureau concludeert dat het aantal verkeersbewegingen met de auto in 2023 op alle dagen is toegenomen ten opzichte van 2019. Ook reizigers met het openbaar vervoer geven aan na corona meer last van de drukte te hebben.

Kantar Public stelde de vragen over het reizen aan werknemers en zzp'ers via een online vragenlijst. De 1100 deelnemers vormen een representatieve groep.

Het Amsterdamse bedrijf kiest er onder meer door de drukte in het openbaar vervoer voor om deels thuis te werken. Op de andere werkdagen zijn er wel momenten samen. "We hebben op maandag de weekstart, woensdag zien we elkaar even in het midden van de week en vrijdag is de borrel", zegt eigenaar Johan Konst.

Een van die bedrijven is NXT Content, een pr- en marketingbureau. Daar zijn de dinsdag en donderdag bewust thuiswerkdagen en gaan alle afspraken via Teams. Dat vinden de klanten vaak geen probleem.

Ook bij Great Place To Work, een onderzoeksbureau op het gebied van organisatiecultuur, is de vrijdag een vaste kantoordag. "We zien het eind van die dag echt als moment van verbinding, om samen de week af te sluiten," zegt Jan van der Wegen, HR-verantwoordelijke bij het bedrijf.

Ook worden er op die dag minder vergaderingen met externe partijen ingepland, zodat er meer ruimte is voor collega's. "De rest van de tijd hebben mensen vrijheid over wanneer en waar ze werken, vanuit hun eigen behoefte en wat het beste is voor de organisatie. Als je je werk maar doet. In de basis zijn onze meetings ook online. Er is geen noodzaak om naar kantoor te komen."

Flexibiliteit

Medewerkers van ontwerpbureau Koos Service Design ontkomen niet aan reizen op de drukste dagen van de week. "Onze opdrachtgevers willen vaak alleen op dinsdag en donderdag een werksessie doen, niet op bijvoorbeeld vrijdag", zegt Boris Jockin van het bedrijf. "Dan moet je toch van Amsterdam naar bijvoorbeeld Arnhem in een volle trein. De drukte houdt zichzelf in stand."

Ook Britt Breure, directeur HR bij AFAS Software, hoort om zich heen dat werkgevers weer verwachten dat personeel naar kantoor komt. Bij het bedrijf zelf zijn geen verplichte kantoordagen meer sinds corona, het personeel heeft zelf de regie. "Het moet leuk zijn om op kantoor te zijn, geen verplichting."

Houppermans moedigt die flexibiliteit van deze bedrijven aan. "We sluiten nu met elkaar als kuddedieren aan in de file, of in het ov. De maatschappelijke gevolgen zijn gigantisch: we krijgen er meer stress van, het levert meer uitstoot op en het zorgt voor allemaal vertraging. Waarom zou je dit moeten willen?"