Nog honderden migranten vermist na bootongeluk voor Griekse kust

Op de kaart hieronder is de route te zien die de boot mogelijk heeft afgelegd voordat hij zonk:

Zo sprak vluchtelingenorganisatie IOM eerder vandaag over ongeveer 400 opvarenden. Alarm Phone, een organisatie die migranten bijstaat, zegt op Twitter dinsdagnacht verschillende keren noodoproepen te hebben gekregen van een boot met 750 migranten.

Er zijn nog honderden vermisten nadat een boot vol migranten dinsdagnacht kapseisde voor de kust van Griekenland. Zeker 79 mensen kwamen om bij het ongeluk en ruim honderd werden gered. De schattingen over hoeveel mensen zich aan boord van het schip bevonden, lopen uiteen.

De aankomst van de geredde migranten in de stad Kalamáta:

De kustwacht zette een grootschalige reddingsoperatie in gang, waarbij 104 migranten werden gered. Volgens de kustwacht droeg geen enkele opvarende een reddingsvest en beschikten ze ook niet over andere hulpmiddelen.

Later die nacht vielen de de motoren uit en kapseisde de boot, meldt de kustwacht. Een woordvoerder zegt tegen de Griekse televisiezender ERT dat het schip waarschijnlijk kapseisde door een plotselinge beweging op het schip, dat volgepakt was met mensen.

Ten minste 79 mensen zijn omgekomen voor de kust van Griekenland, nadat een migrantenboot was gekapseisd en gezonken. Het ongeluk gebeurde vannacht. - NOS

Premier Mitsotakis heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de bootramp. Hoewel het dodental waarschijnlijk nog zal oplopen, is het nu al het dodelijkste bootongeluk in jaren.

De vluchtroute van Noord-Afrika naar Italië per boot is een veelgebruikte route, die leidt tot veel doden. Boten zijn vaak overvol of niet zeewaardig. Volgens het IOM zijn er ruim 25.000 migranten verdronken op de Middellandse Zee sinds 2014.

Pushbacks

The New York Times publiceerde bijna een maand geleden beelden van de Griekse kustwacht die migranten op open zee achterlaat, waar ze door Turkse autoriteiten worden opgepikt en naar Turkije worden meegenomen. Deze pushbacks, zoals het op deze manier terugsturen van migranten wordt genoemd, zijn in strijd met de Europese wetgeving.

Toch komen er regelmatig berichten naar buiten over het illegaal terugsturen van migranten. Frontex zou dit niet alleen door de vingers zien, maar er soms ook aan meewerken. Begin dit jaar stond de Europese grensbewakingsdienst daarom voor het eerst voor de Europese rechter. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan over de rol van Frontex.