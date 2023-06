Molukkers woedend over erkenning Indonesische onafhankelijkheid in 1945

Molukkers in Nederland zijn woedend over de uitspraak van premier Rutte dat Nederland "volledig en zonder voorbehoud" erkent dat Indonesië op 17 augustus 1945 onafhankelijk werd. Dat zegt de regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken (RMS).

Op 17 augustus 1945 riep de Indonesische leider Soekarno na de Japanse capitulatie de onafhankelijkheid uit, maar Nederland tot nu toe had Nederland dat moment nooit officieel erkend. In een debat gisteren over een onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië bracht Rutte daar verandering in. "Wij zien de proclamatie als hét historische feit", aldus de premier.

Veel Molukkers zien dat anders. Juist de latere soevereiniteitsoverdracht in 1949 is belangrijk als juridische basis voor de RMS, stelt de regering in ballingschap.

Bestaansrecht van de RMS

De Republiek der Zuid-Molukken werd op 25 april 1950 uitgeroepen en beriep zich onder meer op de Wet Soevereiniteitsoverdracht aan de Verenigde Staten van Indonesië die op 27 december 1949 in werking trad. In 1950 ging die federale staat op in de eenheidsstaat Indonesië.

Omdat het niet lukte om de federale deelstaat waar de Molukken deel van uitmaakten overeind te houden, werd de Republiek der Zuid-Molukken geproclameerd. Die RMS beroept zich nog steeds op de afspraken bij de soevereiniteitsoverdracht in 1949.

De RMS-regering in ballingschap zegt daarom de erkenning van 17 augustus 1945 te ervaren als "de zoveelste aanval op het bestaansrecht van de RMS".

Juridische basis

Mocht Nederland overgaan tot juridische erkenning van die datum, dan wil de RMS-regering de kwestie aan de rechter voorleggen om te beoordelen of zo'n erkenning rechtmatig is. Volgens de regering in ballingschap schendt Nederland met de erkenning van de onafhankelijkheid in 1945 het internationaal recht.

Een woordvoerder van premier Rutte benadrukte gisteren na het debat dat de erkenning van de onafhankelijkheidsdatum niet geldt voor juridische aangelegenheden. Ook de VN blijft volgens hem nog steeds de datum in 1949 hanteren.