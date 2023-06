Oude meester Modric (37) geeft opnieuw masterclass: 'Daar hoort applaus bij'

Alvorens Modric kon plaatsnemen in de dug-out passeerde hij Ronald Koeman. De bondscoach van Nederland stak nog tijdens de wedstrijd zijn respect voor Modric niet onder stoelen of banken. "Ik zei 'geweldige wedstrijd, gefeliciteerd' tegen hem. Als je bijna 120 minuten zo goed en zo vast aan de bal speelt, dan hoort daar applaus bij."

De sleet lijkt er maar niet op te komen bij Luka Modric. De 37-jarige middenvelder zette bij Kroatië voor de zoveelste keren de lijnen uit en legde samen met zijn landgenoten Oranje over de knie . Hij bekroonde zijn optreden met een doelpunt in de blessuretijd en een publiekwissel.

Van der Vaart, die een succesvolle periode kende bij Spurs, beweert zelfs dat Modric hem groot heeft gemaakt. "Zo zie ik dat. Want hij was zo goed, echt een sleutelspeler. Hij kon beter met de buitenkant van zijn rechtervoet passen, dan met de binnenkant. Het was echt waanzinnig.'

Ook Van der Vaart zag van dichtbij dat Modric iets speciaals had. "Hij was zo verschrikkelijk goed. Ik speelde als 10, hij stond achter me. En je hoefde de bal nooit op te halen. Hij draaide open en legde de bal zo met buitenkant rechts tussen de linies."

Analist Rafael van der Vaart speelde van 2010 tot 2012 bij Tottenham Hotspur samen met Modric. Hij komt met een verklaring voor het feit dat de aftakeling maar geen vat op de middenvelder krijgt. "Hij was heel erg professioneel en alleen maar met voetbal bezig. Wij gingen weleens de kroeg in na een training bij Tottenham, hij ging slapen."

Frenkie de Jong stond bij Nederland op het middenveld en kwam Modric op woensdagavond vaak tegen. Ook De Jong, die bij Barcelona toch wel wat gewend is, was onder de indruk van de Kroaat. "Modric was heel goed, maar hij speelt meestal heel goed."

Modric groeide op tijdens de Kroatische onafhankelijkheidsoorlog. Hij was vier toen die oorlog in maart 1991 uitbrak. Zijn oma werd geëxecuteerd door Servische rebellen en ook brandde het ouderlijk huis van de familie Modric af.

De jonge Luka, wiens vader ook in het leger zat, kwam met familie terecht bij een hotel in Zadar. Daar trapte hij veelvuldig een balletje om het oorlogsleed te verzachten. Al was hij ook weer niet zoveel met het geweld bezig zei hij ooit in de Kroatische pers. Dit komt mede door zijn ouders, die hun zoon onttrokken aan de ellende.

Fysiek

"Ongeacht de oorlog was het voor mij als kind geweldig in het hotel. Ik was me niet bewust van de oorlog en alles wat er om me heen gebeurde", zei Modric.

Op de parkeerplaats werd duidelijk dat hij talent had. Hij speelde eerst bij NK Zadar, om in 2001 naar Dinamo Zagreb te verkassen. Bij die club kwam hij uiteindelijk in het eerste terecht. Modric vertelde eerder dat er twijfels waren over zijn fysieke kracht. Hij zou door zijn geringe lengte en tengere postuur niet geschikt zijn voor het topvoetbal.

En juist de fysieke gesteldheid van Modric is nu zijn kracht. Dat toont hij al jarenlang aan bij Real Madrid, maar liet hij ook op een zomeravond in Rotterdam weer zien. Je zou bijna niet geloven dat hij al 37 is, maar als bewijs mogen we zijn paspoort zien. "Ik geef 'm straks, als je wil."