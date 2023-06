Kabinet en boerenorganisaties toch weer in gesprek over landbouwakkoord

Landbouworganisatie LTO en het kabinet zijn toch weer met elkaar in gesprek over het sluiten van een landbouwakkoord over de toekomst van de landbouw.

Dat is de uitkomst van een gesprek tussen LTO, premier Rutte en een groot deel van de ministersploeg. Het gesprek eindigde een uur na middernacht. Na afloop zei LTO-voorzitter Van der Tak dat het kabinet "heeft bewogen".

Van der Tak stapte gistermiddag uit het overleg omdat hij er niets meer in zag. Minister Adema (landbouw) nodigde hem vervolgens uit voor een lijmpoging, waarbij ook Rutte en de ministers Christianne van der Wal (stikstof), Mark Harbers (water), Hugo de Jonge (grond) en Rob Jetten (klimaat) aanwezig waren.

'Hom of kuit'

Van der Tak: "Dit was de grootste kabinetsdelegatie tot nu toe. We hebben onze belangrijkste punten stevig op tafel gelegd. Er zijn cruciale stappen gezet. Die gaat het kabinet nu op papier zetten en daar praten we dinsdag verder over. Dan is het hom of kuit."

Ook Adema gebruikte na afloop van het nachtelijke overleg de woorden 'hom of kuit', omdat ook wat hem betreft volgende week cruciaal is voor de onderhandelingen. "We zijn in het eindproces van het akkoord en dan gaat het over de heikele punten. Of er is volgende week een akkoord of er is geen akkoord."

Wat het kabinet precies op papier gaat zetten, wilde niemand zeggen. Het gaat in ieder geval over de zogenoemde grondgebondenheid, het vastleggen van de hoeveelheid vee die boeren per hectare mogen houden. Binnen LTO is daar ophef over omdat boeren liever zelf uitmaken hoeveel vee ze houden en hoe zij dat doen binnen bepaalde stikstof- en mestnormen.

Vertrouwen

In het gesprek ging het ook over het herstel van vertrouwen tussen de verschillende partijen. Rutte zei dat het vertrouwen is toegenomen. Ook Van der Tak zegt dat hij herstel van vertrouwen wil door "realistische doelen en perspectief voor de boeren" te bereiken.

Wat er gebeurt als er volgende week geen landbouwakkoord is, wilde Adema niet zeggen. "Daar ga ik niet op vooruitlopen. We doen dit stap voor stap."