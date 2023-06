Nederland berust in superieur middenveld Kroaten: 'Maar we hadden kunnen winnen'

Als een boer met kiespijn meldde aanvoerder Virgil van Dijk zich na de slopende 4-2 nederlaag tegen de Kroaten in de halve finales van de Nations League voor de camera. "We hebben gevochten als leeuwen, maar het was niet goed genoeg. Heel teleurstellend." Na een achtbaan van 120 minuten, waarin Oranje voor rust goed speelde, na rust de kracht van Kroatië moest ondergaan en toch diep in blessuretijd nog een verlenging wist af te dwingen, was het zoeken naar woorden voor de aanvoerder. "Goed middenveld. Twee penalty's. Moet beter, maar...." In de verlenging bleek de nummer drie van het afgelopen WK net een maatje te groot. "Ik ben trots op hoe we hebben gestreden. Bij vlagen hebben we ook heel goed voetbal laten zien. Maar je gaat niet spelen in de finale."

Gakpo over strafschop: 'Domme overtreding' Cody Gakpo had iets langer de tijd om zijn gedachten te ordenen. De aanvaller van Liverpool speelde een goede wedstrijd in de punt van de aanval, maar zal zich wellicht vooral de mindere momenten blijven herinneren. Zo hield hij Luka Modric vast in de zestien en gaf de Kroaten zo de kans om op 1-1 te komen. "Het was een soort reflex. Een domme overtreding. Dat moet ik gewoon niet doen, want je weet dat het daar meteen wordt afgestraft. Zeker bij zulke slimme spelers, dus dat reken ik mezelf zeker aan."

Bij een 2-1 achterstand ging Oranje - na het briefje van Koeman - alles-of-niets spelen en kreeg Gakpo een uitgelezen kans op de 2-2. Zijn inzet ging naast, maar in de 96ste minuut zorgde Noa Lang toch voor een verlenging. Gakpo: "In de verlenging speelden we iets behoudender. Achteraf kun je altijd denken: als we het anders hadden gedaan. Maar dit was ons plan. Uiteindelijk pakt het niet goed uit, al denk ik dat het nog steeds beide kanten op had kunnen vallen." "Die 2-2 gaf echt een boost. Ik heb het gevoel dat we in de verlenging daarna dezelfde fout maakten als tegen Argentinië op het WK: we namen gas terug", vertelde Lang. "Ik weet niet hoe dat komt. Ik zei in de kleedkamer net: 'Ik had het gevoel dat we gewoon door hadden moeten gaan...'"

De Jong: 'Ik was niet goed genoeg' "Ik denk dat zij wel verdiend gewonnen hebben", toonde Frenkie de Jong zich realistisch. "Aan het begin van de tweede helft liepen we te veel achteruit. Als je ze laat voetballen, dan zijn ze goed. Vooral op het middenveld. Modric was erg goed. Maar Modric is meestal erg goed." Waar de Kroaten konden excelleren op het middenveld, werd De Jong door de Kroaten juist aan banden gelegd. "Ik denk dat ik vanavond niet goed genoeg was", keek hij vooral naar zichzelf. "Ik had meer het spel naar me toe kunnen trekken. Ik heb niet genoeg gebracht."

De reactie van Nathan Aké na de halve finale van de Nations League tegen Kroatië. Oranje verloor het duel in de verlenging met 4-2. - NOS

Zondag om 15.00 uur staat de wedstrijd om de derde en vierde plek nog te wachten. Van De Jong hoeft dat niet. "Je bent uitgeschakeld, dus zo'n wedstrijd heeft geen nut meer. Zeker voor de Nations League is dat niet nodig."

Na bierdouche, nu koude douche Aké Voor Nathan Aké kon het contrast niet groter. Na de gewonnen Champions League-finale met Manchester City was de verdediger al bijna gewend geraakt aan een feest, parades en bierdouches. Zo bont als ploeggenoot Jack Grealish - die nog altijd zijn kater niet verwerkt heeft - maakte Aké het niet. "Veel feesten, laat slapen. Het waren drukke dagen. Maar in goed overleg ben ik hier maandagavond gekomen. En ik kon gewoon spelen. Maar na 120 minuten voelde ik de benen wel."

