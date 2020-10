Dest wil Alves opvolgen bij Barça: 'Dit is de mooiste club ter wereld'

"Dit is een droom die uitkomt. Ik volgde mijn hart en dit is de juiste beslissing voor mij", zegt Sergiño Dest vrijdagmiddag tijdens zijn presentatie bij topclub FC Barcelona.

Sinds vandaag mag de jongeling (19) zich officieel 'blaugrana' noemen. Met een vertrekclausule van 400 miljoen euro en een vijfjarig contract moet dat voorlopig zo blijven. FC Barcelona, dat financieel moeilijke tijden kent, telt 21 miljoen euro voor neer voor Dest. Dat bedrag kan door bonussen met vijf miljoen euro oplopen.

Longen uit mijn lijf

"Dit is te gek. Dit is de mooiste club ter wereld", zegt Dest. Hij noemt de club van Messi en co een uitdaging. "Ik wil heel graag spelen voor dit team. Ik wil me meten met de beste spelers ter wereld".

Vooral spelen met Messi is bijzonder. "Voor iedereen, maar zeker voor hem, ga ik de longen uit mijn lijf rennen", lacht Dest.