Koeman zag vechtend Oranje, maar 'Kroatië is niet voor niets derde van de wereld'

Ronald Koeman was niet verrast door de klasse van Kroatië, dat in de halve finale van de Nations League met 4-2 te sterk was voor het Nederlands elftal. "Zij zijn niet voor niets de nummer drie van de wereld", zei de bondscoach van Oranje, doelend op de derde plaats van de Kroaten op het voorbije WK.

"Vanavond hebben ze het weer laten zien. Daar hadden wij het moeilijk mee. We hebben er alles aan gedaan, maar waren soms ook slordig. Zij waren balvast, dat was het verschil over de hele wedstrijd", aldus Koeman, die vooral had genoten van de 37-jarige vedette Luka Modric.

Koeman baalt van tweede helft

Met name in de tweede helft was het Kroatische overwicht duidelijk zichtbaar, vond Koeman. "We kwamen na de rust niet goed uit de kleedkamer. De eerste helft was nog meer dan prima, maar daarna was het minder. Het middenveld van Kroatië kreeg het heft in handen."