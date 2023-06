Oranje mist finale Nations League na Kroatische genadeklap in verlenging

Het Nederlands elftal is er niet in geslaagd de finale van de Nations League te bereiken. In De Kuip boog Oranje in een enerverend gevecht na verlenging voor Kroatië: 2-4. Noa Lang had met de 2-2 ver in blessuretijd een verlenging afgedwongen. Het slotakkoord was echter voor de Kroatische uitblinker Luka Modric. Ronald Koeman wilde dat Oranje iets zou rechtzetten na de afgang bij Frankrijk (4-0) en de matige vertoning tegen Gibraltar (3-0) bij de start van de tweede termijn van de bondscoach in maart. Iets anders wilde hij zien, meer energie vooral.

De bondscoach koos voor zijn fitste spelers, voor de mensen in vorm, voor Lutsharel Geertruida, voor Mats Wieffer, voor Teun Koopmeiners, voor Xavi Simons, voor Donyell Malen. Aan de aftrap stond het jongste Oranje sinds oktober 2018 met gemiddelde leeftijd van 25 jaar en 143 dagen. Nieuw elan. Frisse start De Oranje-spelers lieten aanvankelijk zien dat de boodschap was aangekomen. Er was energie en bij vlagen ook goed voetbal. Simons, Gakpo en Malen brachten de Kroatische defensie met hun snelheid regelmatig in problemen, zoals Simons werd bediend door een prachtpass van Virgil van Dijk en Wieffer Malen wegstuurde. En waar Geertruida in opdracht van Koeman niet aarzelde om naar het middenveld door te schuiven, sloot het middenveld vaak goed aan bij de aanval. En zo ontstond een voor Kroatië lastig te bespelen team en was Nederland niet alleen in de diepte dreigend, maar ook via de combinatie. De openingsgoal kwam voort uit zo'n moment. Cody Gakpo week uit naar de zijkant, vond Simons, waarna Nathan Aké doorspeelde op de doorgeschoven Wieffer en laatstgenoemde rustig bleef en de bal verplaatste naar Malen. Laatstgenoemde schoot in de verre hoek raak.

De goals werd met grote blijdschap ontvangen bij Koeman en consorten op de bank. Op slag van rust was er een soortgelijk moment, met Simons, Gakpo, Wieffer en eindstation Malen. Dit keer was de rechtsbuiten van Borussia Dortmund niet doeltreffend. Hoewel Oranje een goede en frisse indruk maakte, lieten de Kroaten zich in het stevige duel vol felle duels niet onbetuigd. De combinaties en acties waren Oranje af en toe te veel, maar in de eindfase ontbrak bij de Kroaten de zorgvuldigheid, bij de behendige spits Andrej Kramaric met name. De Kroatische aanvoerder Modric vond met een volley het net, maar die treffer ging niet door omdat Mario Pasalic daarvoor bij een omhaal het hoofd van Aké had geraakt. Zo ging Oranje met een voorsprong rusten. Ommekeer De tweede helft gaf meteen een ander beeld. Kroatië kwam sterk uit de startblokken en zette Nederland onder druk. Hoewel er daarmee nog niets aan de hand was voor Oranje, ging het al snel mis. Gakpo verloor de bal onnodig aan Modric en hield de Kroaat daarna vast. Strafschop.

Kramaric schoot de penalty door het midden binnen, waar Bijlow al naar de hoek was gegaan. Met Wout Weghorst voor Xavi Simons bracht Koeman wat meer stevigheid voorin en liet Oranje aanvallend weer iets zien, met een kans voor Gakpo, wiens inzet geen probleem was voor keeper Dominik Livakovic. Kroatië bleef echter de betere ploeg, gaf Oranje een lesje in positiespel en noteerde in de 72ste minuut de tweede goal. Luka Ivanusec zette voor en Mario Pasalic schoot met Atalanta-teamgenoot Koopmeiners in zijn rug raak. De bal ging onder Bijlow door in het net. Het goede gevoel van de eerste helft was snel weer weg.

Uitstel van executie De veertienduizend Kroatische fans in De Kuip zetten de kelen nog schrapper en gingen jubelend de slotfase in. Steven Bergwijn en Georginio Wijnaldum kwamen erbij bij Oranje en met Noa Lang als invaller in de 85ste minuut ging er ook een briefje mee. Een briefje van (Erwin/Ronald) Koeman. Het werd overhandigd aan Frenkie de Jong. Tijd voor een slotoffensief. En dat bracht de na rust superieure Kroaten toch nog in problemen. Gakpo schoot naast en een inzet van Aké belandde in de handen van Livakovic. Ver in blessuretijd kreeg Kroatië de bal niet weg en plaatste Lang de bal met binnenkant voet heel beheerst in het doel. Een reusachtige ontsnapping voor Oranje.