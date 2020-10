Vlaams protest tegen nieuwe Belgische regering: 'Ondemocratisch en anti-Vlaams'

In 2019 stemde Vlaanderen overwegend Vlaams-nationalistisch: N-VA werd de grootste, met Vlaams Belang daar niet ver achter. Dat beide partijen niet in de nieuwe regering zitten, roept woede op. Op zondag trokken bijna 5000 auto's met aanhangers van Vlaams Belang toeterend naar Brussel. Gisteren hingen boze Vlamingen uit protest de Vlaamse Leeuw uit hun raam.

De Belgische Kamer debatteert over de Vivaldi-regering, die gisteren na bijna 500 dagen aan onderhandelingen is ingezworen . Vooral de Vlaamse oppositiepartijen zijn fel tegen deze formatie: Vivaldi zou een 'anti-Vlaamse', 'door Franstaligen gedomineerde' en 'ondemocratische' regering zijn.

Maar het is niet nieuw dat één kant van het land een minderheidsregering heeft. "Men doet nu alsof dat zo bijzonder is", zegt Dave Sinardet, politicoloog aan de Vrije Universiteit Brussel. "Sinds de invoering van de taalgrens, in 1962, is er 22 jaar lang geen meerderheid geweest aan beide kanten. Toch is het logisch dat de Vlaams-nationalistische partijen hierop ageren."

De naam Vivaldi-coalitie is afgeleid van de componist van het muziekstuk De Vier Jaargetijden. In dit geval verwijst het naar de vier politieke kleuren van de regeringspartijen: het blauw van de liberalen, groen van de groenen, rood van de socialisten en oranje van de christendemocraten.

De Vivaldi-regering is een coalitie van zeven partijen: Open VLD, CD&V, SP.A, PS, MR, Groen en Ecolo. Meer dan de helft van de zetels is in handen van Franstalige partijen. Daar staat tegenover dat Alexander De Croo van de Vlaamse Open VLD premier wordt.

Het potentieel voor de Vlaamse partijen zit 'm dus in het profileren op die ministersposten, zegt Sinardet. Zo wordt volgens hem het beeld van Franstalige dominantie tegengegaan. Alleen is het de vraag of het de Vlamingen lukt. "Er zitten er een paar bij die totaal onbekend en onervaren zijn, dus het kan alle kanten opgaan."

Daarnaast is het de vraag of de regering een ploeg kan vormen die elkaar dingen gunt. Sinardet: "Als ze niet steeds vechtend over straat rollen, denk ik dat ze de potentie hebben om even vooruit te gaan."

Breekbare coalitie

Volgens Devos liggen hier nog wel gevaren. "Het is natuurlijk een coalitie van zeven partijen. Dat was een lastige bevalling, en er zijn nu al naweeën."

Daar komt nog bij dat België in 2024 een superverkiezingsjaar heeft, zegt Devos ook: dan zijn verkiezingen voor het Vlaams Parlement, het Belgisch parlement, en het Europees parlement. "Al die partijen gaan zich dan natuurlijk profileren. In een breekbare coalitie is dat een risico."

Aan dit regeerakkoord zal het volgens Devos niet liggen. "Het is een heel Belgisch akkoord: geen scherpe randjes, iedereen vindt er wel iets in. Er zit voor geen enkele partij een grote overwinning in. Het lijkt nu een beetje een overgangskabinet: het is misschien niet pappen en nathouden, maar een grote renovatie is er ook niet."

Wel denkt hij dat juist dat de minderheidsregering een goede verandering kan veroorzaken in België. "De meeste Vlamingen hebben op dit moment geen vertrouwen in de politiek, juist omdat er geen meerderheid is in Vlaanderen. Dat zou met deze regering op lange termijn kunnen veranderen, als die er tenminste iets van maakt."