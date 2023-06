Agent die racistische taal uitsloeg toch niet naar vreemdelingenpolitie

Een agent die zich racistisch heeft uitgelaten terwijl hij aan het werk was, krijgt toch geen leidinggevende functie bij de vreemdelingenpolitie. De leiding van de politie Rotterdam zegt dat de aanstelling van de agent "niet passend" is.

De man werd in 2021 veroordeeld voor racistische uitlatingen die hij in 2020 deed. Afgelopen maandag schreef het AD dat hij op korte termijn aan de slag zou gaan bij de vreemdelingenpolitie. De onthulling leidde tot veel ophef.

Zo zei Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, woensdagochtend "ontzettend verbaasd" te zijn over de aanstelling. "Ik vind het vreemd dat dit überhaupt kan. Ik constateer hiermee dat er bij de politie een gebrek is aan normstelling." Hij spreekt van "incident op incident" bij de politie. "Welke afwegingen maak je dan als organisatie? Dit is niet van deze tijd."

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke voelde de afgelopen dagen de kritiek aanzwellen, zowel van buiten als binnen zijn organisatie. Hij lichtte vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal de beslissing toe om de aanstelling terug te draaien. "We hadden ingecalculeerd dat er kritiek zou komen, maar we hadden ook verwacht dat de tijd z'n werk had gedaan. De reacties waren heftiger dan we dachten en er waren veel collega's die zeiden: 'dit is te vroeg'. Dan moet je ook zo groot zijn om het terug te draaien."

N-woord bij vechtpartij

De agent in kwestie kwam in 2020 af op een melding van geluidsoverlast in Dordrecht. Bij de aanhouding van een buurtbewoner ging een gezin zich met de situatie bemoeien. Een vechtpartij ontstond, waarbij de agent kut-n-woord zei. De vechtpartij werd op beeld- en geluidsopnamen vastgelegd, op basis hiervan werd de agent veroordeeld voor zware belediging. Hij moest een boete van 250 euro betalen.

Justin Kötter, advocaat van het gezin dat destijds werd uitgescholden, sprak zich afgelopen maandag ook al fel uit tegen de aanstelling. "Voor mensen die te maken krijgen met de vreemdelingenpolitie weegt afkomst zwaar mee. Daar kan niet een agent zitten die zich racistisch heeft uitgelaten."

Westerbeke zegt dat de agent in kwestie de afgelopen twee jaar hard heeft gewerkt en stappen heeft gezet om invulling te geven aan dat wat er is gebeurd. "We dachten dat we hem een tweede kans konden bieden, maar de reacties waren heftig. We gaan met die collega zoeken naar een oplossing."

Werken aan herstel

Eerder bood de politiechef zijn verontschuldigingen al aan voor het incident. Hij sprak toen van een "onacceptabel scheldwoord" dat was gebruikt. Daarvoor had hij ook excuses gemaakt voor een ander incident binnen zijn eenheid. Vijf agenten hadden zich via WhatsApp racistisch uitgelaten, onder meer over de moord op de 16-jarige scholiere Hümeyra in 2018.

Westerbeke stelt dat er binnen zijn eenheid maar ook nationaal volop aandacht is voor het thema en dat ze intern al zijn opgeschoven, maar dat het voor het publiek onvoldoende zichtbaar is. "De mensen zijn teleurgesteld. We moeten werken aan herstel."