Nieuw onderzoek laat zien: smartdrugs kunnen zelfs averechts werken

Hoe krijg je nu zoveel mogelijk waarde in je knapzak, zonder het maximale gewicht te overschrijden? Met vier of vijf spullen is dat nog niet zo moeilijk, maar hoe meer spullen je krijgt, hoe harder je moet puzzelen. Zelfs de beste algoritmen kunnen op een gegeven moment de beste oplossing niet meer vinden.

Er zijn dus allerlei factoren die een rol spelen. Hoe goed je in iets bent, wat voor soort probleem je moet oplossen, hoeveel dopamine je in je brein hebt: het maakt allemaal uit voor het effect van smartdrugs. Dat maakt het op dit moment bijna onmogelijk om te bepalen wie er buiten de medische context baat bij heeft, en onder welke omstandigheden.

Zulke individuele verschillen vond Cools ook terug op het gebied van werkgeheugen en creatief denkvermogen. "Het zou goed kunnen dat de effecten op het knapzak-probleem in de nieuwe studie komen door een verstoring van het werkgeheugen of het creatief denkvermogen", vermoedt ze, "door een te hoog dopamineniveau".

Recent toonde zij nog aan dat ritalin alleen de prestaties van mensen verbetert als ze een laag dopamineniveau hebben in hun hersenen. Dopamine is een stofje dat communicatie tussen hersencellen mogelijk maakt.

Cools is met haar team wel bezig om daar een voorspellingsmodel voor te ontwikkelen, maar dat zit nog in het beginstadium. Is er dan helemaal niets wat je met zekerheid kunt zeggen over smart drugs? "Alleen op reactietaakjes scoort eigenlijk iedereen beter", besluit ze.

Een andere zekerheid is het risico dat je neemt door ze te gebruiken. Zo is het bezit en het verhandelen van veel van deze middelen verboden. Daarnaast krijgt een deel van de gebruikers last van bijwerkingen als slapeloosheid, hartkloppingen en misselijkheid.