US Open-kampioen Thiem nog zonder setverlies op Roland Garros

Tweeënhalve week na zijn eerste grandslamtitel heeft US Open-winnaar Dominic Thiem op Roland Garros aangetoond ook in Parijs een bedreiging voor Novak Djokovic en Rafael Nadal te vormen.

De als derde geplaatste Oostenrijker, tweevoudig finalist op Roland Garros, won ook zijn derde partij zonder setverlies. De Noor Casper Ruud werd met 6-4, 6-3, 6-1 opzij gezet.

Ruud kan Thiem lang bijbenen

Ruud stond in Rome en in Hamburg in de halve finales en was tegen Thiem ook lange tijd niet de mindere, maar hij liet te veel kansen liggen om de Oostenrijker echt in de problemen te brengen.

Nadat de Noorse mondiale nummer 25 ook de tweede set had verloren ,was het beste er bij hem wel af en drukte Thiem vlot door.