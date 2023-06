Brand in brandweerkazerne Soest, brandweerkorps slaat zelf aan het blussen

In de brandweerkazerne van Soest heeft vanavond brand gewoed. Brandweerkorpsen uit de omgeving werden ingeschakeld om het vuur in het gebouw aan de Lage Brinkweg onder controle te krijgen, meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Ook de brandweer van Soest rukte met eigen materieel uit.

De brand begon op het dak van het gebouw. Over de oorzaak is nog niets bekend. Rond 20.30 uur werd het sein brand meester gegeven.

Volgens de Veiligheidsregio kan de kazerne gebruikt blijven worden, maar is er wel forse schade aan het pand. Met name de leslokalen op de eerste verdieping werden getroffen door het vuur. Het archief van de personeelsvereniging was daar eveneens gevestigd en heeft brandschade. De brandweerauto's van het korps en de remise zijn niet beschadigd geraakt.