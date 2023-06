Nieuw onderzoek: wereld nóg veel dichter bij 1,5 graden opwarming

De mens kan veel minder broeikasgassen uitstoten om onder de kritieke grens van 1,5 graden opwarming te blijven dan gedacht. Dat concludeert een groep internationale klimaatwetenschappers na analyse van nieuwe klimaatgegevens. De opwarming van de aarde versnelt zelfs in een ongekend tempo. Elk decennium stijgt de temperatuur 0,2 graden. "Veel sneller dan verwacht. Dit maakt snel ingrijpen nog urgenter", aldus Piers Forster, hoofdauteur en als klimaatwetenschapper verbonden aan de Universiteit van Leeds. Bij een opwarming boven de 1,5 graden vrezen wetenschappers ernstige en mogelijk onomkeerbare gevolgen voor de aarde. Zoals smeltende ijskappen en negatieve effecten op landbouw en biodiversiteit. Daarom is in 2015 in Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden - en het liefst 1,5 graden - moet blijven. 'Komende jaren cruciaal' Door de opwarming is het de afgelopen tien jaar al 1,14 graden warmer dan vóór het industriële tijdperk, blijkt uit de nieuwe gegevens. De uitstoot van broeikasgassen is hoger dan ooit en neemt nog elk jaar toe. De vijftig wetenschappers achter de studie, uit 17 landen, zijn allemaal nauw betrokken bij de meest recente VN-klimaatrapporten van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Deze toonaangevende VN-rapporten geven om de zoveel jaar een stand van zaken rond klimaatverandering. Tussen die rapporten zit vaak vijf tot tien jaar en dat is te lang, vinden de onderzoekers. Vooral omdat het komende decennium bepalend is voor het beperken van de opwarming. "Met deze tussentijdse rapporten willen we beleidsmakers van de meest actuele informatie voorzien. Zeker nu de komende jaren cruciaal zijn", zegt hoofdauteur Forster.

Vergelijk het met een badkuip die steeds voller loopt. Uit de nieuwe gegevens blijkt dat het bad voller zit dan gedacht. Klimaatwetenschapper Detlef van Vuuren

De Nederlandse IPCC-auteur en klimaatwetenschapper Detlef van Vuuren (Planbureau voor de Leefomgeving en Universiteit Utrecht) is niet betrokken bij de studie, maar begrijpt de behoefte aan actuele informatie. "Een gat van zeven jaar is prima als je met je auto ver van het ravijn bent. Maar nu zijn we qua opwarming vlakbij het ravijn." Waarom wordt zo gekeken naar die grens van 1,5 graad? Eerder maakten we daar deze uitlegvideo over:

De wereldwijde klimaatplannen zijn niet genoeg het klimaatakkoord van Parijs te halen. Namelijk, de opwarming van de aarde onder de 2 graden houden. Maar waarom is dat belangrijk? En wat maakt een graadje meer of minder uit? - NOS