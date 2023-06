Gewapende Kosovaarse agenten in Servië opgepakt, Kosovo spreekt van kidnapping

De arrestatie van drie Kosovaarse politieagenten door de Servische autoriteiten heeft tot nieuwe onrust geleid tussen beide landen. De autoriteiten in Kosovo en Servië zijn het niet eens over de toedracht van het incident en de locatie van de arrestaties. De landen beschuldigen elkaar er over en weer van op elkaars grondgebied te zijn gekomen. Volgens de Kosovaarse lezing waren de drie agenten op patrouille toen zij schutters waarnamen op Kosovaars grondgebied, nabij de hoofdstad Pristina. De agenten zouden daarop om assistentie van de Kosovaarse veiligheidsdiensten hebben gevraagd. Eenmaal ter plaatse troffen veiligheidstroepen een lege politieauto aan. Volgens de Kosovaarse premier Kurti waren de drie op Kosovaars grondgebied, op ongeveer 300 meter van de grens met Servië. Hij spreekt van "kidnapping" en van "een daad van agressie die gericht is op escalatie en destabilisatie". Hij heeft de internationale gemeenschap opgeroepen het incident te veroordelen. Servië houdt op zijn beurt vol dat de drie zich op Servisch grondgebied ophielden, in de buurt van de grens met Kosovo. Volgens het land zouden de drie onder meer zware wapens, kaarten en gps-apparatuur bij zich hebben gehad. De Servische politie heeft beelden vrijgegeven van de arrestatie. Volgens de Servische politicus Petković is er sprake van terreur. In tegenstelling tot veel Europese landen erkent Servië de onafhankelijkheid van Kosovo, en daarmee de grens tussen de landen, niet. Op deze beelden zou te zien zijn hoe de drie worden opgepakt:

Spanningen in het noorden De politie in Kosovo heeft NAVO-troepen in het gebied gevraagd te helpen de drie vrij te krijgen. Vorige maand liepen de spanningen in het noorden van Kosovo, waar veel etnische Serviërs wonen, nog hoog op. De NAVO-vredesmacht en etnische Serviërs raakten toen slaags bij de stad Zvecan. De etnische Serviërs wilden voorkomen dat de net gekozen Albanees-Kosovaarse burgemeester het gemeentehuis binnenging. Dertig NAVO-militairen raakten bij de ongeregeldheden gewond. Volgens de Servische autoriteiten liepen zo'n vijftig Servische demonstranten verwondingen op.