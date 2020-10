AZ treft het niet met Napoli en Sociedad, PSV en Feyenoord loten beter

Napoli is de huidige koploper van de Italiaanse Serie A en haalde vorig seizoen de laatste zestien in de Champions League. Sociedad werd vorig seizoen zesde in de sterke Spaanse La Liga.

PSV, AZ en Feyenoord vormen dit seizoen samen met Ajax tot de Nederlandse afvaardiging in Europa. Ajax werd donderdag bij de Champions League-loting gekoppeld aan Liverpool, Atalanta en FC Midtjylland.

Advocaat verwacht spannende groepsfase

Feyenoord-trainer Dick Advocaat toonde zich tevreden met de loting. "Ik ben blij, ja. Het had moeilijker gekund. CSKA is voor mij een bekende, de Oostenrijkers minder en Zagreb is een topploeg in Kroatië. Het wordt spannend, maar overwinteren is zeker het doel."