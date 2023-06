Duits handboek voor lastige kwesties: 'Veiligheid is nu meer dan militairen en diplomatie'

Met enkele maanden vertraging heeft de Duitse regering een 'nationale veiligheidsstrategie' gepresenteerd. Het ruim zeventig pagina's tellende document bevat een analyse van de grootste bedreigingen van deze tijd en biedt een kompas om in zware dossiers beter te navigeren. Het gaat bijvoorbeeld om de verdediging van de Europese grenzen of de spanningen met China. Echt concreet wordt het alleen nergens.

"Dit is een startpunt, niet het eindstation." Met die woorden presenteerde bondskanselier Scholz het plan in Berlijn, geflankeerd door zijn ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën, Binnenlandse Zaken en Defensie. Scholz verklaarde de zware delegatie door te onderstrepen dat de strategie een novum is.

Het idee werd al beknopt genoemd in het regeerakkoord van 2021. Vervolgens werd de noodzaak voor een soort handboek bij lastige kwesties nog maar eens duidelijk bij de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis. De Duitse bondskanselier sprak toen van een Zeitenwende: een nieuw tijdperk in de internationale veiligheidspolitiek.

'Veiligheid meer dan militairen en diplomatie'

In de strategie staat de gedachte centraal dat de uitdagingen van de 21ste eeuw zich in alle facetten van het leven manifesteren. "Veiligheid is meer geworden dan militairen en diplomatie", zei minister Baerbock (Buitenlandse Zaken). Onder haar kwam het rapport tot stand. Baerbock: "Veiligheid betekent in deze tijden ook dat apotheken voldoende levensreddende medicijnen voorradig hebben, dat je tijdens het chatten met vrienden niet door China wordt bespioneerd en dat je kunt scrollen op sociale media zonder door Russische bots te worden gemanipuleerd."

Daarbij hoort volgens de regering een strategie waarin politiek, defensie, rampenbestrijding, industrie en wetenschap in veel nauwer verband moeten analyseren, plannen en voorbereiden als het gaat om bedreigingen. Ook als die bedreigingen digitaal zijn. "Het moet anders, nieuw, meer geïntegreerd", zei Baerbock.

Klimaat, defensie, energie

Ook de klimaatcrisis speelt een rol in de strategie. Stijgende temperaturen, extremere weersveranderingen en afnemende biodiversiteit zijn bronnen van potentiële armoede, onrust en strijd. Verder wil Duitsland zich in internationaal verband beter wapenen tegen maatschappij-ontwrichtende pandemieën.

In de persconferentie ging de meeste aandacht uit naar de grote geopolitieke veiligheidsvraagstukken, zoals de rol van Duitsland bij de verdediging van Europa en het NAVO-grondgebied. Vooraf werd gespeculeerd of de regering in de strategie zou vastleggen dat zij structureel 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie gaat uitgeven, conform de NAVO-norm.

Uiteindelijk spreekt het document over een "gemiddelde van 2 procent over meerdere jaren". Aangezien Duitsland momenteel al een extra defensiepot heeft van liefst 100 miljard euro, bedoeld om de strijdkrachten de komende jaren te moderniseren, is niet duidelijk of dat betekent dat in de jaren daarna wellicht minder dan 2 procent wordt uitgegeven.

Evenmin wordt de regering concreet op het punt van energiezekerheid. De strategie benadrukt dat Duitsland niet langer afhankelijk mag zijn van een paar grondstofaanbieders, zoals voorheen van Rusland voor gas. Beter is om te diversifiëren, maar wat, hoe en met welke landen wel of niet blijft vooralsnog onbesproken.