Plan voor erotisch centrum in Amsterdam na vragen bewoners aangepast

Burgemeester Halsema zet haar plan voor een erotisch centrum Amsterdam door. Wel wordt het plan na honderden vragen en zorgen van bewoners iets aangepast. Zo wordt het aantal horecaplekken in het toekomstige erotisch centrum verminderd, om zo minder bezoekers te trekken.

De gemeente Amsterdam heeft drie locaties op het oog voor een nieuw te bouwen erotisch centrum, waar een deel van de sekswerkers op de Wallen op termijn naartoe moet verhuizen. Het meerdere verdiepingen tellende gebouw komt ofwel op de NSDM-werf in Amsterdam-Noord of op een van de twee locaties in de buurt van het RAI-congrescentrum in het stadsdeel Zuid.

Het plan stuitte op veel verzet onder bewoners en ondernemers in Zuid en Noord. Afgelopen maart uitten zij tijdens bewonersavonden grote zorgen over de mogelijke komst. Zo hadden zij zorgen over de bezoekersaantallen, veiligheid en overlast. Ook sekswerkers hebben kritiek op de plannen en hielden eind maart mede om die reden een demonstratie bij het stadhuis.

Horeca aangepast

In de brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema hierover: "Het college is zich zeer bewust van de soms tegengestelde opvattingen, de bezwaren en de emoties die de keuze voor de drie locaties heeft losgemaakt. Dat kwam ook naar voren in de vele honderden vragen en commentaren die het college ontving. Deze concentreren zich op overlast en veiligheid, grote bezoekersaantallen, en het mogelijke effect op het karakter en de toegankelijkheid van de buurt en het gebied."

De burgemeester schrijft recht te willen doen aan de betrokkenheid van de stadsdelen. De horecafuncties in het pand, bijvoorbeeld het type en de omvang, zullen daarom worden beperkt. De burgemeester hoopt hiermee de bezoekersaantallen, en daarmee ook de gevreesde overlast, te verminderen, schrijft AT5. Eerder werd er nog gesproken over 1,5 miljoen bezoekers per jaar. Hoeveel dat er nu moeten worden, is niet duidelijk.

Daarnaast worden de horecafuncties "zoveel mogelijk gecombineerd met culturele programmering", aldus Halsema. "Zo wordt de koers verder aangescherpt naar een erotisch én cultureel centrum." Het aantal ramen werd eerder al vastgesteld op 100. Dat aantal blijft onveranderd, meldt NH Nieuws.

Definitief besluit

Omdat er ook veel vragen zijn over overlast, veiligheid en parkeren, schrijft Halsema dat er ook een concreter handhavingsplan komt. "Dit zal bij de keuze voor een definitieve locatie worden uitgewerkt."

Het college moet nog met een definitief besluit komen over waar het centrum moet komen. Eind dit jaar moet de definitieve locatie bekend worden gemaakt. Begin volgend jaar neemt de gemeenteraad daarover een besluit.