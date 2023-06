Emoties lopen hoog op rond natuurherstelwet Timmermans in Europarlement

Beschuldigingen van chantage, Europarlementariërs die zeggen zich bedreigd te voelen en politici die elkaar over en weer beschuldigen van het verspreiden van leugens: de gemoederen zijn verhit aan de vooravond van de belangrijke stemming over de natuurherstelwet van Eurocommissaris Frans Timmermans. Vaststaat dat de voor- en tegenstanders zich diep in de loopgraven ingegraven hebben. In juni vorig jaar presenteerde de Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans zijn plannen. Voor het eerst zouden er voor landen bindende doelen komen om de natuur te verbeteren. Zo moeten er in 2030 maatregelen getroffen zijn om ten minste 20 procent van de natuur te herstellen. Voorstanders blijven erop hameren dat de wet onmisbaar is om de slechte staat van de natuur te kunnen aanpakken. Voor hen is de wet een essentieel onderdeel van de klimaatplannen van de Europese Commissie: zonder gezonde natuur wordt de wereld onleefbaar, is hun overtuiging. Ook voor landbouw is dan geen toekomst, stellen ze.

Een aantal punten uit de natuurherstelwet: In 2030 moeten maatregelen zijn genomen om ten minste 20 procent van de natuur te herstellen. Dit gaat om natuurgebieden die de landen zelf aanwijzen.

Vanaf 2050 moet dit worden gedaan voor 90 procent van deze natuurgebieden.

Op landbouwgrond moet meer biodiversiteit komen.

Steden moeten groener worden door bijvoorbeeld meer bomen te planten en groene daken te plaatsen.

Maar er is ook verzet. Dat klinkt het luidst bij de christendemocraten van de Europese Volkspartij (EVP). De partij, met daarin ook het CDA, haalt alles uit de kast om ervoor te zorgen dat het plan sneuvelt. Volgens de EVP is het zogenoemde 'verslechteringsverbod' uit het plan een voorbode voor grote problemen. Dat verbod bepaalt dat de biodiversiteit in de EU niet achteruit mag gaan. Daardoor is straks in grote gebieden geen enkele economische activiteit meer mogelijk, stelt de partij. Zelfs het bouwen van windmolenparken zou dan niet meer mogen. Druk vanuit Nederland Kamp Timmermans bestempelt dit als onzin. Zijn team wijst erop dat landen veel ruimte krijgen om te bepalen hoe ze aan de natuurherstelwet willen voldoen. En dat voor natuurschade bij bijvoorbeeld het bouwen van een windmolenpark een uitzondering bestaat. Die uitzondering zal gaan gelden voor alles wat uiteindelijk bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen, benadrukt de Eurocommissaris. Timmermans toont zich ook bereid concessies te doen. Zo is de oorspronkelijke verplichting voor landen om de natuur te herstellen, al afgezwakt. In een aangepaste versie van de wet gaat het inmiddels, veel vrijblijvender, om een 'inspanningsverplichting': landen moeten er hun best voor doen. Druk vanuit Nederland droeg in belangrijke mate bij aan de afzwakking van het plan. Nederland voert het kamp van de tegenstanders aan, uit angst voor een herhaling van de stikstofcrisis. Gisteren riep de Tweede Kamer het kabinet nog op in Brussel te pleiten voor uitstel van de wet zolang het de gevolgen van de wet niet kan overzien. Maar ook sommige andere EU-lidstaten hebben grote bezwaren tegen de natuurherstelwet.