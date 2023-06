Rekenkamer: vogelgriep gaat niet meer weg, kosten stijgen explosief

Het is niet wettelijk vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor het opruimen van dode wilde vogels en wie de kosten daarvan draagt. Dit leidt ertoe dat het van plek tot plek verschilt hoe er wordt omgegaan met het opruimen van deze vogels. Dat zorgt voor een risico voor verdere verspreiding, concludeert de Rekenkamer.

Sinds 2021 kampt Europa met de grootste vogelgriep-epidemie sinds 2003. In Nederland zijn tussen januari 2021 en mei 2023 bijna zeven miljoen vogels van pluimveehouders en hobbyhouders gedood. Alleen al in 2022 is er 55 miljoen euro uitgegeven. Omdat de vogelgriep sinds 2022 het gehele jaar aanwezig is onder wilde vogels, loopt het pluimvee permanent risico op besmetting.

We hebben te maken met de grootste uitbraak van de vogelgriep ooit onder wilde vogels. Met het broedseizoen in volle gang, slaat de ziekte hard toe. Natuurbeheerders en experts houden hun hart vast. - NOS

In de jaren 2015 tot en met 2021 bedroegen de totale kosten van bestrijding en preventie circa 10 miljoen per jaar. In 2022 was dit 55 miljoen, berekende de Rekenkamer. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) houdt er dan ook rekening mee dat die hogere kosten - door de huidige inrichting van het bekostigingssysteem - voor een groter deel op het bordje van het ministerie komen.

In de jaren 2015 tot en met 2021 droeg de pluimveesector 83 procent van de kosten, de EU 10 procent en het ministerie van LNV 7 procent. In 2022 betaalden de pluimveehouders 54 procent en het ministerie 46 procent. Waar LNV in 2016 nog 0,7 miljoen euro betaalde, is dat in 2022 opgelopen naar 26 miljoen. Hoeveel de EU nog gaat bijdragen is niet bekend.

De pluimveedichtheid, berekend op basis van het aantal pluimvee per hectare grondgebied, is in Nederland 7 keer groter dan het gemiddelde in de Europese Unie. Het merendeel van de pluimveeproducten in Nederland is bestemd voor export: de sector produceert 1.006 miljoen kilogram pluimveevlees (voornamelijk kippenvlees), terwijl we 214 miljoen kilo consumeren.