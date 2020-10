OM komt met aanvullend materiaal om verklaring Jos. B. te weerleggen

Het Openbaar Ministerie stelt alles in het werk om uitspraken van Jos B. te weerleggen dat hij in 1998 op de Brunssumerheide toevallig Nicky Verstappen dood had aangetroffen, meldt 1Limburg.

B. wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige jongen.

Volgens een ooggetuige waren gisteren twee rechercheurs actief op de heide. Met een meetlint bepaalden ze de afstand tussen de plek waar de verdachte zei destijds een plaspauze te hebben gemaakt en het sparrenbosje waar Nicky dood werd aangetroffen.

Het Openbaar Ministerie zegt tegen de Limburgse omroep dat er geen aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden op de vindplaats. Een woordvoerder zegt wel dat maandag aanvullende foto's en bewegend beeld worden toegevoegd aan het dossier om de uitspraken van B. te kunnen weerleggen. Het zou onmogelijk zijn geweest om vanaf de aangegeven plek in de verte iets van het slachtoffer te zien.

Het is aan de rechtbank om te bepalen of het materiaal mag worden toegevoegd aan het strafdossier. Donderdag maakt het Openbaar Ministerie de strafeis bekend tegen de verdachte.