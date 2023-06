Klachten personeel over wangedrag Eerste Kamer-voorzitter Bruijn

De griffier gaat in zijn reactie niet in op de aard van de klachten van het personeel. "Medewerkers hebben aangegeven zich vervelend bejegend te voelen door de Kamervoorzitter", schrijft hij erover. "Zij hebben hier melding van gemaakt bij hun direct leidinggevenden."

De medewerkers spreken over Bruijn als een "zonnekoning" met twee gezichten, omdat hij tegen Kamerleden wel voorkomend is. Senatoren die de NOS heeft benaderd, reageren dan ook verbaasd op de klachten aan het adres van Bruijn.

De medewerkers, die anoniem willen blijven, schetsen een beeld van personeel dat "op zijn tenen loopt" uit angst voor uitbranders van de voorzitter. Bruijn controleerde bijvoorbeeld de exacte tijd van binnenkomst en vertrek van ondersteunend personeel en daar is hij ook door de griffier over aangesproken.

Nadat klachten bij hem waren binnengekomen heeft de griffier, die verantwoordelijk is voor de ambtenaren, Bruijn op het matje geroepen. In dat gesprek reageerde de Kamervoorzitter volgens de griffier "geschrokken" en zei hij "de situatie graag te willen verbeteren". Daarover zijn volgens de hoogste ambtenaar "inmiddels" ook afspraken gemaakt.

Bruijn is de tweede prominente VVD'er in korte tijd die in opspraak raakt vanwege zijn gedrag. In april kwam onderwijsminister Dennis Wiersma onder vuur te liggen, omdat hij te scherp en veeleisend was tegen zijn ambtenaren. Vorig jaar vertrok oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (PvdA) uit de Kamer nadat er een onderzoek was gestart naar grensoverschrijdend gedrag van haar kant.

Jan Anthonie Bruijn is sinds juli 2019 voorzitter van de Eerste Kamer. Gisteren is de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd en later deze maand kiezen de senatoren een nieuwe voorzitter. Bruijn heeft al laten weten dat hij door zou willen, maar deze beschuldigingen doen zijn kansen geen goed.