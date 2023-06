'Duitse aanklager onderzoekt aangiftes seksueel wangedrag tegen zanger Rammstein'

De openbaar aanklager van Berlijn is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Till Lindemann, de zanger van rockband Rammstein. Er zouden meerdere aangiftes van seksueel misbruik zijn gedaan tegen Lindemann. Dat meldt onder andere Tagesspiegel op basis van een geheime briefing die de Berlijnse wethouder van justitie heeft gegeven in een commissievergadering. Het OM wil het nieuws in een eerste reactie nog niet bevestigen.

Rammstein is sinds een aantal weken in opspraak. Duitse media berichtten over meerdere gevallen van vermeende aanranding en seksueel wangedrag door de band, in het bijzonder door zanger en voorman Till Lindemann (60).

De journalisten begonnen hun onderzoek nadat een vrouw haar verhaal deed op Instagram. Daar vertelde ze dat ze dat de zanger haar na een concert van Rammstein in de Litouwse hoofdstad Vilnius drank en seks aanbood. Dat weigerde ze. Volgens haar liet de zanger haar daarna met rust, maar liep hij vloekend weg. Andere vrouwen zouden in vergelijkbare situaties terecht zijn gekomen.