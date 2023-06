Van der Poel zorgt voor spektakel in België en plaveit weg voor winnende Philipsen

Jasper Philipsen heeft de openingsrit van de Ronde van België gewonnen. Na een waar spektakelstuk in en rond Scherpenheuvel klopte 'de vlam van Ham' (of 'Jasper Disaster') Fabio Jakobsen in de sprint van een uitgedund peloton. Man van de wedstrijd was echter Mathieu van der Poel, die met aanvallen op 80 en 60 kilometer van de finish de koers op zijn kop zette. Dankzij bonificatieseconden in de 'gouden kilometer' deed hij ook prima zaken in het klassement. Hij begint morgen met een achterstand van twee seconden op zijn ploeggenoot Philipsen, die de leiderstrui om de schouders krijgt.

Achtertuin van Michel Wuyts De eerste etappe van de Ronde van België vond plaats in de achtertuin van de vermaarde Vlaamse commentator Michel Wuyts. Een kleine 165 kilometer moesten de renners afleggen in een rond zijn woonplaats Scherpenheuvel, met flink wat typisch Vlaamse steile klimmetjes onderweg. Bovendien stond met Mathieu van der Poel een echte smaakmaker aan de start en dat maakte de Nederlander meer dan waar. Op 80 kilometer voor de streep ging hij in de tegenaanval met twee ploeggenoten in zijn wiel: wereldkampioen gravelen Gianni Vermeersch en topsprinter Jasper Philipsen.

Mathieu van der Poel en zijn ploeg maakte een spektakel van de openingsetappe van de Ronde van België. - AFP

Met zijn drieën reden ze naar een kopgroep van zes, met daarin nog twee Nederlanders in Wessel Krul (Human Powered Health) en voormalig Vuelta-ritwinnaar Bert-Jan Lindeman (VolkerWessels). Dubbele coup van Van der Poel Wegblijven zat er niet in, maar door de coup van Alpecin-Deceuninck raakten wel wat grote namen in problemen. Thibau Nys bijvoorbeeld. De zoon van oud-veldrijder Sven Nys, in januari voor de tweede keer wereldkampioen veldrijden bij de beloften, boekte in de laatste weken zijn eerste twee profzeges. Ondanks die uitstekende vorm, moest hij nu al snel het hoofd buigen onder het geweld van Van der Poel en zou uiteindelijk op ruim een kwartier binnenkomen.

Op 60 kilometer van de finish leek Van der Poel wel een beslissende slag te slaan, door weg te rijden met een kopgroep vol grote namen. Van der Poels ploeggenoot Ramon Sinkeldam zat erbij, maar ook Cees Bol (Astana), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Rasmus Tiller (Uno-X), Casper Pedersen (Soudal-QuickStep), Jasper De Buyst (Lotto-Dstny), Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty), Ceriel Desal (Bingoal) en Sander De Pestel (flanders-Baloise). In de slotronde dunde die kopgroep verder uit na een aanval van Van der Poel op een van de steile klimmetjes, maar Tiller (die Van der Poel zaterdag al aftroefde in Dwars door het Hageland), Pedersen en De Buyst gaven geen krimp. Zij leken te gaan strijden voor de ritzege. Maar eerst was daar nog de 'gouden kilometer'. Gouden kilometer Dat Van der Poel ook ambities heeft voor de eindzege bleek in de gouden kilometer, toen drie keer gesprint werd voor 3, 2 en 1 bonificatieseconden. Van der Poel won de eerste twee en werd ook een keer tweede, goed voor acht extra seconden in het klassement. Daarna kwam het uitgedunde peloton toch nog angstig dichtbij en op vier kilometer van de streep werden de vier koplopers ingelopen. Gianni Vermeersch probeerde het nog op twee kilometer van de streep, maar op de lange rechte weg in Scherpenheuvel was dat onbegonnen werk. Van der Poel trok daarna nog eens doodleuk de sprint aan voor Philipsen.

