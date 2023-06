Jong Oranje speelt laatste oefenduel voor EK gelijk tegen Japan

Beide ploegen creëerden weinig kansen. Ajax-aanvaller Brian Brobbey kwam de tweede helft in de ploeg en zorgde nog wel voor wat gevaar, maar ook hij wist niet te scoren.

Micky van de Ven, onlangs uitgeroepen tot speler van het jaar bij Wolfsburg, droeg in de eerste helft de aanvoerdersband. Die droeg hij in de tweede helft over aan Quinten Timber.