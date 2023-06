Gall grijpt de macht in Zwitserland, Kelderman kan opnieuw met de besten mee

Op de slotklim naar Dorben (19 kilometer à 4,5%) bestookten de klassementsrenners elkaar met demarrages. Romain Bardet (DSM) was zeer actief en ook Kelderman deed volop mee aan het steekspel. De Nederlander van Jumbo-Visma plaatste een aantal indrukwekkende versnellingen, eindigde als vijfde in de etappe en klom ook naar de vijfde plaats in het klassement.

Felix Gall heeft in de Ronde van Zwitserland de macht gegrepen. De Oostenrijker boekte in Leukerbad de eerste profzege uit zijn loopbaan en nam ook de gele leiderstrui over van Mattias Skjelmose.

Voor Kelderman is de Ronde van Zwitserland zijn eerste koers na zijn valpartij in de Tirreno-Adriatico in maart. Gisteren klom hij ook al met de besten mee in de eerste rit met finish bergop. Dat is positief nieuws met het oog op de Tour de France, want Kelderman was eerste reserve bij zijn ploeg Jumbo-Visma. Na het uitvallen van Steven Kruijswijk kan de 32-jarige Nederlander een belangrijke pion worden in de Tourploeg rond Jonas Vingegaard.

Evenepoel kraakt, maar komt terug

Wereldkampioen Evenepoel had het regelmatig moeilijk met de tempoversnellingen van zijn concurrenten. Hij moest een paar keer een gaatje dichten, maar won toch nog de sprint van de groep met favorieten. Daarmee pakte de Belg zes bonificatieseconden, waardoor hij goede zaken deed voor het algemeen klassement. Evenepoel staat derde op 16 seconden van Gall, Skjelmose is de nummer twee op 2 seconden.

Voor Juan Ayuso ging het op de laatste klim te hard. De talentvolle Spanjaard van UAE was gisteren naar de derde plaats in het klassement geklommen, maar verloor vandaag kostbare tijd. Ook Magnus Sheffield (Ineos) en Rigoberto Urán (EF) zijn hun plek in de topvijf kwijt.

De Ronde van Zwitserland duurt nog tot en met zondag.