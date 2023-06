Groenewegen wint voor derde jaar op rij in Rogaska Slatina en is eerste leider Slovenië

Dylan Groenewegen heeft de eerste etappe van de Ronde van Slovenië op zijn naam geschreven. De Nederlandse sprinter van Jayco-AlUla maakte het nog wel spannend door drie koplopers pas op 300 meter voor de streep te passeren. En ook in de sprint werd hem het vuur aan de schenen gelegd door Phil Bauhaus (Bahrain), maar uiteindelijk hield Groenewegen een halve fietslengte over op de Duitser. Ide Schelling sprintte ook mee en werd zesde.

Drie op rij Net als vorig jaar heeft Groenewegen de vijfdaagse ronde gekozen om zijn klimmersbenen nog wat te verbeteren met het oog op de Tour. En als hij er dan toch is, dan wil hij ook winnen. De eerste etappe van 189,5 kilometer van Celje naar Rogaska Slatina is bekend terrein voor Groenewegen, want in deze aankomstplaats aan de grens met Kroatië won hij ook in 2021 en 2022. Dit keer moest zijn ploeg flink zijn best doen om de vele aanvallen te pareren. Drie renners kregen in de laatste vijftien kilometer toch wat ruimte en dat kwam het peloton bijna duur te staan. De Italianen Alessandro Tonelli (Bardiani), Alessandro Fedeli (Q36.5) en de Zweedse kampioen Lucas Eriksson (Tudor) hielden het vol tot in de laatste kilometer, maar werden vervolgens toch met hoge snelheid voorbijgereden.

Poels terug in koers In de slotfase zagen we Wout Poels ook noh even tempo maken op kop van het peloton in dienst van zijn sprinter Phil Bauhaus. De klimmer uit Noord-Limburg, tegenwoordig woonachtig in Monaco, zou eigenlijk het Critérium du Dauphiné rijden, maar moest wegens ziekte passen. Zijn voorbereiding op een mogelijke Tour dreigde daardoor in gevaar te komen, maar in Slovenië keerde hij - wellicht vroeger dan gedacht - terug in koers.

Groenewegen maakte het vervolgens overtuigend af en kreeg de felgroene leiderstrui om de schouders. "Het was een lastige etappe", vertelde de Amsterdammer na afloop. "Bora besloot de boel onder de druk te zetten op de klim en dat is nooit lekker voor een sprinter als ik. Uiteindelijk hebben we alle renners moesten gebruiken om de vluchters in te lopen, want niemand wilde ons helpen. Maar het lukte en vervolgens heeft Luka Mezgec echt een lead-out uit het boekje gereden."

Geen Pogacar In de breedte is het deelnemersveld niet indrukwekkend, zeker niet nu Tadej Pogacar (winnaar van de vorige twee edities) de ronde van zijn land links laat liggen. Hoewel, vorig jaar verdeelde en heerste hij in de bergetappes. Op zeker moment speelde hij met ploegmaat Rafal Majka zelfs een spelletje steen-papier-schaar om te bepalen wie de rit mocht winnen. Pogacar is er echter niet en dus zou de strijd om de eindzege vermoedelijk gaan tussen mannen als Diego Ulissi (UAE, winnaar in 2019), Matej Mohoric (Bahrain) en Groenewegens ploeggenoot Filippo Zana.

