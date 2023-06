Sinner trekt zich niets aan van capriolen Boeblik en gaat naar kwartfinale Rosmalen

Aan het einde van de eerste set ging het helemaal mis in de bovenkamer van Bublik. De nummer 47 van de wereldranglijst kreeg van de umpire een waarschuwing wegens onsportief gedrag vanwege zijn vele gepraat op de baan. Na een minuten durende discussie kwam de hoofdscheidsrechter zelfs de baan op om te gemoederen tot bedaren te brengen.

De jonge Italiaan liet zich niet van de wijs brengen en won de partij in de achtste finale met 6-4, 6-2.

Onderhandse services, voortdurend gemopper op de baan en een ellenlange discussie met de umpire. Alexander Boeblik, het Kazachse enfant terrible van de tenniswereld, haalde zijn hele repertoire boven in zijn partij tegen Jannik Sinner in Rosmalen.

Tijdens zijn nederlaag tegen Jannik Sinner kreeg Alexander Boeblik een waarschuwing wegens onsportief gedrag. En daar was de Kazach het bepaald niet mee eens. - NOS

De 21-jarige Sinner trok zich er allemaal weinig van aan en sleepte de zege stoïcijns binnen. Twee weken op Roland Garros was dat wel anders, de nummer negen van de wereld stond in Parijs met zijn racket te gooien bij zijn nederlaag in de tweede ronde tegen Daniel Altmaier.

Wildcard

Na drie vroege uitschakeling meldde Sinner zich aan voor een wildcard in Rosmalen. En na de afmelding van de geblesseerde titelverdediger Tim van Rijthoven kwam er zowaar een plek beschikbaar.

Het biedt Sinner de kans om zich gedegen voor te bereiden op het grasseizoen. Vorig jaar was de kwartfinale zijn eindstation op Wimbledon.