Nieuwe ontslagronde bij KLM dreigt door tegenvallende prognoses

Het tegenvallende herstel in de luchtvaart leidt waarschijnlijk tot extra banenverlies bij KLM, bovenop de 5000 banen die al worden geschrapt. Volgens Pieter Elbers ligt het openstellen van een tweede vrijwillige vertrekregeling voor de hand.

De luchtvaartmaatschappij ziet dat de resultaten niet alleen deze winter, maar ook volgend jaar zomer waarschijnlijk zullen tegenvallen. Tot nu toe ging de luchtvaartmaatschappij uit van 20-25 procent minder volle vluchten in 2021 ten opzichte van 2019, maar dit lijkt niet langer realistisch.

In een intern bericht zegt topman Elbers dat als het aantal vluchten van KLM in 2021 nog eens 10 procent lager uitvalt, dit betekent dat er nog eens 1500 extra arbeidsplaatsen geschrapt moeten worden. Om wat voor functies het gaat, is nog niet duidelijk.

Ook Eurocontrol, dat nauwgezet het aantal vluchten in Europa volgt, heeft onlangs de prognoses naar beneden bijgesteld. Voor februari 2021 voorspelt de instantie die de Europese luchtverkeersleiding coördineert een teruggang van 50 procent.

Steun

In ruil voor een steunpakket van in totaal 3,4 miljard euro aan leningen, moet KLM 15 procent op de kosten besparen. Een loonoffer was hiervan een belangrijk onderdeel.

Gisteravond heeft KLM het voorstel hiertoe naar het ministerie van Financiën gestuurd. Op het laatste moment werd een akkoord bereikt met de betrokken bonden.