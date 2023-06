'Duizenden miljonairs weg uit VK, China en Rusland, Australië juist populair'

Buiten Europa zijn met name Australië, de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore in trek:

Het gaat overigens om daadwerkelijke verhuizingen, waarbij de rijken minstens zes maanden per jaar in hun nieuwe thuisland verblijven.

Dat belastingen een belangrijke reden kunnen zijn voor een verhuizing, blijkt ook wel uit de cijfers over Portugal. Dat land probeert al jaren rijke buitenlanders te trekken met belastingvoordelen en soepele visa voor vermogende migranten. Het land is de laatste jaren bekend komen staan als fiscaal gunstige werkplek voor digitale nomaden. En ook voor buitenlandse gepensioneerden is de Portugese belastingdienst al jaren heel soepel.

Jarenlang trok met name Londen juist veel buitenlandse miljonairs. Maar sinds het Brexit-referendum vertrekken er meer rijken uit het VK dan ernaartoe verhuizen. Ook de ophef en het debat over een speciale belastingregel voor Britten die hun rijkdom buiten het VK verdienen zorgt voor onrust onder de miljonairs, blijkt uit de berichtgeving van Henley.

Nederlandse miljonairs

Nederland krijgt er ook wat miljonairs bij door migratie. Zo'n 200 dit jaar, schat het adviesbureau dat op basis van het eigen klantenbestand en statistieken over vastgoed en visumaanvragen de migratiebewegingen van zo'n 150.000 miljonairs volgt. Vorig jaar kwamen er ook 200 bij, blijkt nu. Dat is iets minder dan de 350 die eerder werden geschat.

Migratie draagt zo bij aan de toename van miljonairs in Nederland. Ook in de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg hun aantal weer, voor de zevende keer op rij. De statistici becijferde dit voorjaar dat Nederland 317.000 miljonairs had op 1 januari 2021.

Een omstreden rol

Anders dan bijvoorbeeld Griekenland en Portugal heeft Nederland niet echt lokkertjes. In theorie heeft Nederland ook een gouden visum, maar door allerlei strenge voorwaarden wordt dit al jaren nauwelijks gebruikt. In de praktijk is er dan ook geen "investeringsmigratieprogramma in Nederland", zegt Henley.

En dat bedrijf kan het weten. Henley & Partners speelt een belangrijke en omstreden rol in deze sector. Het bedrijf hielp onder meer bekende fraudeurs aan paspoorten, ontdekten de onderzoeksjournalisten van OCCRP vorig jaar.

Eerder bleek al uit gelekte documenten dat het bedrijf afspraken regelde tussen de toenmalige premier van Malta en verschillende superrijken om hun aanvraag voor een Maltees gouden paspoort te bespoedigen. Het ging onder meer om een Saudische prins en de ex-vrouw van de Russische oligarch Roman Abramovitsj.