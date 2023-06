Steijn begrijpt scepsis: 'Geboren in Den Haag, geen Ajax-dna en middelmatige speler'

Toch denkt de oud-trainer van ADO, VVV-Venlo, Al Wahda, NAC Breda en Sparta dat hij succesvol kan zijn. "Ik houd me vast aan voorbeelden als Erik ten Hag", doelde hij op de trainer die door Ajax bij FC Utrecht werd weggeplukt en nu bij Manchester United in de absolute top werkt.

Woensdagmiddag, tijdens zijn eerste persconferentie in de Johan Cruijff Arena, zei de 49-jarige trainer begrip te hebben voor die scepsis. "Ik ben geboren in Den Haag, heb geen Ajax-dna en was een hele middelmatige voetballer."

Zelfs Maurice Steijn was in eerste instantie verbaasd toen hij door Ajax werd benaderd. De aanstelling van de trainer van Sparta leidde deze week tot veel verontwaardigde reacties bij de achterban.

De namen van Kjetil Knutsen (Bodø/Glimt), Kasper Hjulmand (bondscoach Denemarken) en Peter Bosz (nieuwe trainer PSV) werden wel regelmatig met Ajax in verband gebracht. Toch was Steijn geen vierde keus, beweerde Mislintat. "Hij heeft de race duidelijk gewonnen. Ik zal de namen van de runners-up niet noemen."

De naam van Steijn werd pas zondagavond voor het eerst in de media genoemd in de lange zoektocht naar een opvolger voor John Heitinga. Maar het eerste gesprek dat Steijn voerde met technisch directeur Sven Mislintat, dateert al van vijf weken geleden. Binnen Ajax wist bijna niemand daar iets van en Steijn vertelde het alleen aan zijn vrouw en kinderen.

"We hebben eerst een longlist gemaakt en die teruggebracht naar een shortlist van vier trainers, daar zat ook John Heitinga bij", vertelde de Duitse directeur. "Met die vier heb ik gesproken en we hebben een uitgebreide analyse gemaakt. En Maurice was onze belangrijkste kandidaat."

Begin vorige week kwamen Steijn en Ajax tot een akkoord. Dat werd pas naar buiten gebracht nadat de trainer met Sparta de laatste duels in de play-offs om Europees voetbal had gespeeld.

Overperformer

Mislintat noemde zijn nieuwe trainer op de persconferentie diverse keren een "overperformer". "Met al zijn clubs heeft hij het beter gedaan dan je zou verwachten op basis van het budget."

Dat Steijn geen ervaring bij een grote club is, vormt voor Mislintat geen probleem. "Dat had Ten Hag ook niet toen hij bij Ajax kwam. En in mijn tijd bij Borussia Dortmund heb ik met Jürgen Klopp en Thomas Tuchel twee trainers aangesteld die opvielen bij een kleinere club." Zowel Klopp (Liverpool) als Tuchel (PSG, Chelsea, Bayern München) belandde via Dortmund in de top.