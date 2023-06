OM vervolgt vier mannen voor rellen bij Sinterklaasintocht Staphorst

Alle vier worden verdacht van openlijk geweld in vereniging tegen personen en goederen, meldt het OM op Twitter.

Het OM vervolgt vier mannen voor rellen bij de Sinterklaasintocht in Staphorst vorig jaar november. Het gaat om een 39-jarige man uit Twenterand en drie mannen uit Staphorst van 20, 22 en 27 jaar.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wilde op 19 november in de Overijsselse plaats demonstreren omdat er Zwarte Pieten meeliepen bij de intocht. Onderweg raakten sommige demonstranten van KOZP los van deze colonne. Vervolgens werden zij bij de afrit van de A28 tegengehouden door tientallen mannen die hen belaagden.

Een deel van de mannen was zwart geschminkt en droeg een Zwarte Pietenkostuum. "Er werd met eieren gegooid, vreedzame demonstranten en hun voertuigen werden overgoten met brandstof en bekogeld met fakkels en vuurwerk", staat in een persverklaring van KOZP die de actiegroep deelde. "Het is duidelijk dat dit extreem gevaarlijke situaties heeft opgeleverd die nog veel slechter hadden kunnen aflopen."

Op beelden van RTV Oost was te zien dat mannen die een auto met eieren bekogelen roepen "Wat doe je hier", "Wegwezen hier" en "Het is een kinderfeest":