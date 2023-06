Ivo van Hove stopt als artistiek directeur bij Internationaal Theater Amsterdam

Toneelregisseur Ivo van Hove stopt dit jaar als artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam (ITA). De 64-jarige Belgische regisseur heeft dan 22 jaar aan het roer gestaan bij de toneelgroep.

"Het is tijd voor een nieuwe fase en een nieuwe rol bij ITA", schrijft Van Hove in een verklaring. "Ik kan me vanaf het najaar volledig richten op mijn artistieke (regisseurs)rol voor dit fantastische ensemble." Ook wil de internationaal gelauwerde regisseur tijd vrijmaken voor zijn internationale regies en het Duitse muziek- en kunstenfestival Ruhrtriennale.

Per 1 september neemt Eline Arbo het stokje over van Van Hove. De Noorse is sinds 2022 betrokken bij ITA, zowel als regisseur als adviseur.

Awards

Van Hove begon in 2001 als artistiek directeur bij wat toen nog Toneelgroep Amsterdam heette. De Belg regisseerde onder andere Angels in America van Tony Kushner en bemachtigde met Lazarus - met muziek en teksten van David Bowie - in 2020 vier Musical Awards, waaronder die voor Beste Regie.

Naast Angels in America waren onder andere Romeinse tragedies, Opening Night, Kings of War en Een klein leven internationaal te bezichtigen. Dat het oeuvre van de regisseur internationaal geroemd wordt, blijkt wel uit de lijst van prijzen.

Grote schoenen

Zo won hij in 2016 een Tony Award voor de Beste Regie. In 2019 werd Van Hove onderscheiden met de VSCD Oeuvreprijs en de Johannes Vermeerprijs. Opvolger Arbo (37) heeft dus grote schoenen te vullen, maar Van Hove heeft er vertrouwen in.

"Haar passie voor de grote zaal en de wijze waarop ze weet om te gaan met een uitgebreid acteursensemble maakt Eline de ideale opvolger. Ik heb er alle vertrouwen in dat de artistieke toekomst van ITA bij haar in goede handen is", aldus Van Hove.

Arbo verhuisde naar Nederland voor de studie regieopleiding van de Theaterschool in Amsterdam. Voor haar bewerkingen zoekt Arbo volgens ITA "altijd een maatschappelijk en politiek perspectief".