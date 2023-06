Brussel nog niet klaar met Google: dreigt met boete en opsplitsen

De Europese Commissie heeft Google opnieuw beschuldigd van machtsmisbruik. De techgigant is zeer dominant op het gebied van online advertenties en zou zichzelf hebben voorgetrokken ten opzichte van de concurrentie. Deze nieuwe aanklacht kan leiden tot een nieuwe miljardenboete en mogelijk de gedwongen verkoop van een bedrijfsonderdeel.

Van origine is Google een zoekgigant. Tegenwoordig biedt het talloze diensten, van Google Maps tot YouTube, aan. De motor achter het succes zijn alle advertentie-inkomsten. Deels gaat het om advertenties die je te zien krijgt als je een zoekopdracht uitvoert via Google. Maar het bedrijf speelt ook een grote rol bij de onderhandelingen die achter de schermen plaatsvinden voor advertentieruimte elders op het internet. Daar kijkt Brussel nu specifiek naar.

De online advertentiewereld bestaat grofweg uit drie onderdelen: adverteerders, die online reclame willen plaatsen, uitgevers die op hun site die reclame willen laten zien, en partijen die ertussen bemiddelen. Google is actief in alle drie deze lagen met verschillende producten.

Sinds 2014 in overtreding

Volgens Brussel maakt Google zich al sinds ten minste 2014, dus bijna tien jaar lang, schuldig aan machtsmisbruik. Door bijvoorbeeld aan zijn bemiddelaar te 'verklappen' wat het beste bod is van concurrenten in een strijd om een plek op een website. Daarnaast vermeed Google concurrerende bemiddelaars, waardoor die van Google zelf het interessantst was. De commissie verdenkt Google ervan zijn eigen bemiddelaar een voorsprong te geven, waardoor de macht hiervan alleen maar groter wordt en Google een hoge prijs kan vragen voor de diensten.

Normaal gesproken is de volgende stap een hoge boete en het eisen van aanpassingen. In dit geval zegt de Europese Commissie dat aanpassingen niet genoeg zullen zijn. De commissie komt tot de conclusie dat er in feite sprake is van belangenverstrengeling. De enige optie is dan de verkoop van een onderdeel van de advertentietechnologie die Google bezit. Het is de vierde zaak van de Europese Commissie tegen Google, in de drie eerdere zaken kwam er uiteindelijk een miljardenboete.

Tegen alle zaken is Google in beroep gegaan, die procedures lopen nog bij het Europese Hof van Justitie. Het kan dus nog jaren duren voordat er in deze zaak uitsluitsel is. Of Google dan al eerder een bedrijfsonderdeel moet afstoten is de vraag.

Oneens met Europese Commissie

In een reactie laat Google weten het oneens te zijn met de Europese Commissie. "Het onderzoek focust zich op een smal onderdeel van onze advertentiedienstverlening en is niet nieuw", zegt Dan Taylor, vicepresident Global Ads bij Google. Het bedrijf stelt verder dat de advertentietechnologie website en apps helpt om hun inhoud te bekorten en bedrijven helpt om nieuwe klanten te bereiken. Over het eventueel moeten afstoten van een bedrijfsonderdeel zegt de techgigant niks.