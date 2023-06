Duizenden bij staatsbegrafenis Berlusconi in kathedraal van Milaan

Bij de uitvaart in de imposante kathedraal zijn zo'n tweeduizend mensen aanwezig. Behalve familie zijn er veel prominenten uit de zakenwereld, sportwereld en politiek in de kerk. Onder hen zijn president Mattarella en premier Meloni, leider van de coalitie met daarin Berlusconi's partij Forza Italia. Berlusconi zelf zat namens zijn partij in de Senaat.

In de kathedraal van Milaan is vanmiddag de staatsbegrafenis van Silvio Berlusconi. De oud-premier, mediamagnaat en oud-voorzitter van AC Milan overleed maandag op 86-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Hij kampte al geruime tijd met gezondheidsproblemen.

Toch overheerst in de media vooral het positieve beeld over Berlusconi. Zij zetten hem neer als iemand die veel voor het land heeft betekend."

"In Italië krijgen oud-premiers altijd een staatsbegrafenis. De Italianen zijn het ermee eens dat dat ook bij Berlusconi gebeurt. Wel is er kritiek dat de regering een dag van nationale rouw heeft afgekondigd, iets dat niet altijd gebeurt als oud-premiers overlijden.

De populistische Berlusconi was geliefd en verguisd, maar is hoe dan ook een van de invloedrijkste politici van Italië van de afgelopen decennia. Hij was premier van vier regeringen, waarvan de laatste in 2011 ten einde kwam.

Critici zeggen dat hij zijn politieke macht aanwendde voor zijn zakelijke belangen. Als geslepen zakenman bouwde hij een media-imperium op dat televisiestations, kranten en tijdschriften omvatte. Het maakte hem een van de vermogendste Italianen.

Karaktervol mens

Ook in Europa was hij een van de meest bijzondere regeringsleiders van de afgelopen decennia. Of in de woorden van premier Rutte: "een karaktervol mens".

Berlusconi was verwikkeld in talloze rechtszaken en werd meermaals veroordeeld. Berucht was het proces rond de seksfeesten in zijn villa in zijn tijd als premier, die de naam bunga-bungafeesten kregen. In deze zaak werd hij overigens vrijgesproken.

Zijn controversiële uitspraken, tegendraadse opvattingen en voorliefde voor jonge vrouwen leverden hem veel kritiek op, maar een deel van de Italianen bleef altijd achter hem staan.