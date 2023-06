Miljardendeal in de wacht: rechter VS blokkeert overname Activision Blizzard door Microsoft

Een rechter in de Verenigde Staten heeft de overname van game-uitgever Activision Blizzard door techreus en Xbox-producent Microsoft tijdelijk geblokkeerd. Volgens de districtsrechter is dit nodig om oneerlijk concurrentievoordeel voor Microsoft tegen te gaan.

Maandag diende de Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) een spoedverzoek in om de miljardendeal tegen te houden. De rechtbank buigt zich volgende week over een langere onderbreking van de overnamedeal.

Een maand geleden gaf de Europese Commissie nog wel groen licht voor de overname.

Activision Blizzard is de uitgever van bekende titels als World of Warcraft, Overwatch, Call of Duty en Candy Crush. De mogelijke overname werd begin 2022 bekendgemaakt. De deal had een waarde van omgerekend bijna 60 miljard euro. Het zou de grootste overname ooit in de game-industrie zijn.

Cloud gaming

Ook de Britse toezichthouder Competition and Markets Authority (CMA) wees de miljardendeal af. In april zei CMA bezorgd te zijn over de toekomst van cloud gaming als de overname zou doorgaan. Bij cloud gaming wordt een spel gestreamd (net als muziek of een film) naar een apparaat. Volgens de toezichthouder zouden consumenten dan geen spelcomputer of pc meer hoeven te kopen.

Rivaal Sony, eigenaar van Playstation, verzet zich al maanden tegen de overname. Het Japanse bedrijf vreest dat als Microsoft Activision Blizzard in handen krijgt, populaire games alleen nog maar voor Xbox uitgegeven zullen worden en niet meer voor Playstation. Microsoft beloofde eerder meermaals dat dit niet zou gebeuren.

Nintendo sloot in december wel een deal met Microsoft. Daarin werd vastgelegd dat de Call of Duty-spellen de komende tien jaar ook voor spelcomputers van Nintendo worden uitgegeven.