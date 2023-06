Van Gerwen mist door tandheelkundige operatie WK voor landen

Michael van Gerwen heeft zich moeten afmelden voor het WK voor landenteams van komend weekend. Dirk van Duijvenbode is zijn vervanger en zal in Frankfurt een team vormen met Danny Noppert.

Drievoudig wereldkampioen Van Gerwen onderging maandag een geplande tandheelkundige operatie. Woensdag meldde de darter onvoldoende hersteld te zijn om dit weekend in actie te kunnen komen.

De World Cup of Darts heeft dit jaar een nieuwe opzet. Er doen veertig landen mee in Frankfurt. De sterkste vier - Engeland, Wales, Nederland en Schotland - hebben een bye in de eerste ronde, die donderdag begint. De vier grote dartslanden en de sterkste twaalf ploegen uit de eerste ronde spelen vervolgens in de knock-outfase tegen elkaar.

Door de afwezigheid van Van Gerwen is Nederland niet langer als tweede, maar als derde geplaatst. Wales, dat met Gerwyn Price en Jonny Clayton speelt, schuift op in de ranking.

Van Gerwen won al driemaal

Van Gerwen wist het WK driemaal (2014, 2017 en 2018) te winnen, steeds aan de zijde van Raymond van Barneveld. 'Barney' won samen met Co Stompé in 2010 ook de eerste editie van het landentoernooi.

Met vier eindzeges is Nederland samen met Engeland recordwinnaar. De laatste editie werd verrassend gewonnen door Australië.