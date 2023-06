Vanavond op tv: Syrische vluchtelingen in Libanon • Rapport Vogelgriep • Fifth Wave

Nieuwsuur-journalist Zainab Hammoud ging erheen om te praten met Syriërs en Libanezen. Vanavond zit ze bij ons in de studio.

Libanon worstelt met de grote hoeveelheid Syrische vluchtelingen. Er zijn dit jaar al honderden Syriërs gedeporteerd en degenen die wel blijven, hebben te kampen met speciale regels. Zo is er een avondklok die alleen voor Syriërs geldt.

Syrische vluchtelingen in Libanon

Onderzoek naar vogelgriep

De Algemene Rekenkamer komt vandaag met de conclusies van hun onderzoek naar de vogelgriep.

Eerder werd al duidelijk de situatie in Europa ernstig is, omdat het virus nu een heel jaar onder wilde vogels rond is gegaan. Daardoor lopen pluimveebedrijven constant risico op een besmetting. Nederland heeft bovendien te maken met een heel besmettelijke variant.