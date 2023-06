LTO praat vanavond na 'impasse' verder over landbouwakkoord met kabinet

De onderhandelingen over het landbouwakkoord zijn opgeschort. Vanavond overlegt LTO-voorman Sjaak van der Tak apart met een delegatie van het kabinet. In Den Haag waren de belanghebbenden vandaag weer bij elkaar om te praten over een akkoord, onder leiding van minister Piet Adema.

Na een paar uur vroeg Van der Tak van LTO om een schorsing. Volgens hem is er een impasse. Naar aanleiding daarvan zei Adema dat hij vanavond verder wil praten, maar dat daar dan meer kabinetsleden bij zullen zijn. Van der Tak gaat daarmee akkoord.

'Stuur weer in handen'

Volgens Van der Tak wordt dat een heel belangrijk gesprek over het perspectief voor de boeren. Hij zei dat "de boer het stuur weer in handen moet krijgen op basis van een ander systeem van landbouw dan we vandaag gewend zijn". Het gaat dan onder meer om hoeveel vee een boer mag houden, het vooruitzicht van boeren die veel willen investeren in de natuur en om de zekerheden op lange termijn.

Toen Adema het overleg vanmiddag verliet, zei de minister dat het verzoek van LTO om te schorsen tot verrassing van iedereen kwam. Hij vindt het nog steeds belangrijk dat het akkoord er komt en dat de polder weer werkt. Adema wil "op basis van vertrouwen komen tot afspraken voor de toekomst van de agrarische sector en voor de toekomst van onze jonge boeren".

De onderhandelingen duren al maanden, waarbij deadlines steeds worden uitgesteld. De meest recent gestelde deadline is op 21 juni. Anders is het voor de LTO "klaar", zei voorzitter Van der Tak eerder. Volgens hem had Adema die datum zelf voorgesteld en kunnen ook milieuorganisaties en supermarktketens zich daarin vinden.