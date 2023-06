Voormalig campagneleider Navalny, Tsjanysjeva, veroordeeld tot 7,5 jaar cel

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Binnen Navalny's organisatie was Tsjanysjeva van 2017 tot 2021 coördinator in de Oeralstad Oefa. Na de arrestatie van Navalny in januari 2021 was ze de eerste medewerker die werd gearresteerd.

Tijdens een huiszoeking op 9 november 2021, een paar maanden nadat ze haar werk voor Navalny had neergelegd, werd ze aangehouden en kreeg ze twee maanden voorarrest.

Isoleercel

Oppositieleider Navalny zit een gevangenisstraf van 11,5 jaar uit. De kans is groot dat de politicus daar nog een jarenlange gevangenisstraf bovenop krijgt. Navalny zit momenteel al in een strafkolonie zo'n honderd kilometer ten oosten van Moskou en het afgelopen jaar werd hij tientallen keren opgesloten in een isoleercel. Zijn aanhang en team vrezen voor zijn gezondheid.