Groningen verzet zich tegen 'brute belastingverhoging' op energie

De provincie Groningen verzet zich tegen een verhoging van de energiebelasting voor bedrijven.

Energieminister Rob Jetten wil de belasting op gas verhogen en het fiscale voordeel op het gebruik van kolen schrappen, om zo de klimaatdoelen van 2030 te halen. Maar, zo schrijft de provincie Groningen in een brandbrief aan de minister: bedrijven kunnen nog helemaal niet zonder fossiele brandstoffen.

Het ontbreekt volgens de provincie aan een alternatief voor gas en kolen. Het stroomnet zit vol. Aan warmte- en waterstofnetwerken wordt gewerkt, maar daar hebben bedrijven nu nog niets aan, aldus de provincie.

"Als je wilt elektrificeren dan is de elektriciteit niet aanwezig", stelt de Groningse gedeputeerde IJzebrand Rijzebol bij RTV Noord. "Als je wilt overschakelen op waterstof, dan is dat ook niet aanwezig. Dan kan het niet zo zijn dat je de belastingen massaal gaat verhogen, terwijl je als bedrijf wel wil investeren in dat alternatief."

Investeringen annuleren

Rijzebol spreekt over een 'brute belastingverhoging', die grote gevolgen kan hebben, bijvoorbeeld voor de grote bedrijven die nu op industriegebied Eemshaven zitten. De gedeputeerde vreest dat bedrijven een 'hele hoop' op stapel staande investeringen zullen annuleren. "Investeringen die juist voor vergroening zorgen. Daar zijn de bedrijven namelijk mee aan de gang, dat willen ze zelf. Daar hoeven wij echt nooit voor te vechten", aldus Rijzebol.

Eerder maakten ook werkgeversorganisaties bezwaar tegen verhoging van de energiebelasting voor bedrijven. "Het kabinet denkt met de voorgenomen belastingverhoging op gas extra klimaatwinst te behalen. Een prijsprikkel als deze werkt echter uitsluitend als ondernemers een alternatief hebben en dat hebben velen niet. Dan is dit dus niets meer dan een gewone lastenverzwaring", aldus MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof. "Het jaagt onze ondernemers zonder enige rechtvaardigheid verder op kosten, terwijl het de klimaatdoelen geen stap dichterbij brengt."

"Hogere lasten via de energiebelasting op gas terwijl ondernemers nog niet van het gas af kunnen, hebben slechts tot gevolg dat zij die kosten door moeten zetten in de prijzen voor consumenten of hun productie en daarmee de CO2-uitstoot verplaatsen naar het buitenland". stelde Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW,