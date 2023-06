'Pro-Russische hackers legden websites Nederlandse havens plat'

Pro-Russische hackers hebben de websites van verschillende Nederlandse havens afgelopen week uren- tot dagenlang platgelegd, schrijft RTL Nieuws. De groep NoName057(16) eist de aanvallen op.

De websites van de havenbedrijven in de Eemshaven en Delfzijl, Amsterdam, Rotterdam en Den Helder bevestigen tegenover het nieuwsmedium dat zij last hadden van DDoS-aanvallen. In Rotterdam, Amsterdam en Den Helder waren de websites vorige week dinsdag een paar uur onbereikbaar. De website van het Groningse havenbedrijf lag er het hele weekend uit.

Havenbedrijf Rotterdam heeft aan RTL laten weten dat de schade niet verder ging dan de website. Systemen voor de scheepvaart werden niet getroffen. Ook de havenbedrijven in Eemshaven/Delfzijl, Amsterdam en Den Helder zeggen tegen de NOS dat het havenwerk gewoon kon doorgaan.

De groep NoName057(16) hint erop dat de aanvallen een reactie zijn op het Nederlandse plan om Zwitserse tanks te kopen voor Oekraïne. "Nederland wil Leopard 1's kopen om te leveren aan Oekraïne", schrijft de groep op Telegram. "Trouwens, volgens het ministerie van Defensie van de Russische Federatie zijn al 8 Leopard 1-tanks vernietigd. Breng de volgende maar!"

Opscheppen over aanvallen

"Als iemand iets doet dat Rusland tegenwerkt, dan zijn ze een doelwit", zegt de Amerikaanse onderzoeker Tom Hegel van cyberveiligheidsbedrijf SentinelOne tegen RTL Nieuws. Hij volgt het Pro-Russische hackerscollectief al een tijd en meldde de aanvallen bij de nieuwszender.

NoName057(16) is een kleine groep activistische hackers die kort na de Russische inval in Oekraïne begon met het uitvoeren van DDoS-aanvallen, zegt Hegel. De leden hebben het volgens hem vaak gemunt op de bankensector, private bedrijven die leveren aan de defensie-industrie en logistieke bedrijven in NAVO-lidstaten.

"Ze gebruiken amateuristische tools, maar zijn wel effectief", zegt Hegel. "Het werkt goed genoeg om hun doel te bereiken: websites offline halen en vooral aandacht krijgen. En vervolgens opscheppen over die successen in hun Telegram-kanalen."